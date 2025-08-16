مدیرعامل صندوق صنایع کوچک، ستون فقرات صنعت کشور نیازمند حمایت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور قاسمی در گفتوگو با برنامه «روزی نو» یادآور شد: صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ با مصوبه مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و مأموریت اصلی آن صدور ضمانتنامههای اعتباری و پیمانکاری برای تسهیل فعالیت صنایع کوچک است.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی همچون اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات مالی و اعتباری و صدور بیمهنامه نیز به مأموریتهای صندوق افزوده خواهد شد.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: تنها ۶ درصد از تسهیلات بانکی به صنایع کوچک اختصاص دارد، در حالی که این بخش ۴۴ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
قاسمی افزود: هرچند ۹۲ درصد صنایع کشور در قالب صنایع کوچک فعالیت میکنند، سهم آنها از تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۱۰ درصد است.
قاسمی با تأکید بر اهمیت صنایع کوچک در جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ، تصریح کرد: بسیاری از سرمایهگذاریها در این صنایع بر پایه سرمایه شخصی صورت میگیرد و دولت باید در مواقع بحران نقدینگی، حمایت مستقیم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: خلاقیت و نوآوری عمدتاً از دل صنایع کوچک شکل میگیرد و حتی صنایع سنتی نیز با تکیه بر ظرفیت این بخش میتوانند دوباره رونق یابند.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک در پایان گفت: با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و روشهای نوین تأمین مالی، نقدینگی صندوق افزایش خواهد یافت و امکان حمایت گستردهتر از صنایع کوچک فراهم میشود.
