دنبال نگاه متفاوت به اربعین بودیم؛ «دچار» ادامه‌ دارد؟

مهدی سموعی تهیهکننده «دچار» با تشریح روند شکلگیری این برنامه که همزمان با ایام اربعین به آنتن رسید و امشب آخرین قسمت آن پخش می شود به خبرنگار مهر بیان کرد: ایده ساخت برنامه «دچار» توسط سازمان هنری رسانهای اوج شکل گرفت. این سازمان با توجه به ظرفیت فضای اربعین و مناسبتهای مرتبط با اهل بیت (ع)، درصدد تولید یک برنامه رسانهای و تلویزیونی بود. به همین منظور گروهی از متخصصان و صاحبان تجربه گرد هم آمدند تا به ایدهپردازی برای رقم زدن یک اتفاق متفاوت بپردازند.
وی با اشاره به رویکرد برنامه در دعوت از مهمان عنوان کرد: گزینههای مختلفی برای تولید این برنامه مطرح بود که در نهایت به شکل کنونی «دچار» رسیدیم. با احترام به تمامی آثار معارفی خوب تولید شده در این ایام، تلاش کردیم «دچار» را با حضور مهمانهایی که کمتر در قاب تلویزیون دیده شده بودند، به سرانجام برسانیم. همچنین هدف ما ارائه یک زاویهدید هنرمندانه به موضوع اربعین، مباحث اجتماعی - محتوایی و بهویژه مردمشناسی راهپیمایی اربعین حسینی بود.
این تهیه کننده اضافه کرد: در ایام منتهی به اربعین جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت نام و محتوای برنامه مورد تائید سازمان اوج قرار گرفت. به این ترتیب تولید «دچار» را شروع کردیم و خوشبختانه توانستیم برنامه را در یکی از بهترین قابهای تصویری موجود در کربلا به صورت زنده روی آنتن ببریم.
تهیهکننده «دچار» درباره انتخاب نام برنامه گفت: از آنجا که یکی از اهداف مهم ما هنری بودن مهمانها و محتوا و زاویهدید موضوعات آن بود؛ تیم محتوایی از میان تمام گزینهها به نام «دچار» رسید. این واژه در واقع بیانگر حالتی است که هنرمند هنگام درگیر شدن با یک موضوع تجربه میکند؛ تحولی که میتواند منجر به خلق یک اثر شود.
سموعی در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت ساخت برنامههای مناسبتی با رویکرد تازه مورد نیاز است، عنوان کرد: طبعاً همه برنامهسازان و سفارش دهندگان باید تمام سعی خود را برای ایجاد خلاقیت داشته باشند. مجموعههای پیشرو مانند سازمان اوج سعی دارد سراغ حوزههایی برود که بیشترین میزان تاثیرگذاری را داشته باشد. چنین سازمانهایی گاهی به مضامینی میپردازند که پیشتر هم روی آن کار شده است اما آن را برای مخاطب هدف خود با فرم و محتوای جدید و روشهای خلاقانه ارائه میکنند. بر اساس بازخوردها به نظر میرسد در مورد «دچار» نیز چنین اتفاقی افتاده است.
وی درباره مخاطب هدف این برنامه یادآور شد: در ایام مختلف شاهد پخش برنامههای خوب معارفی در شبکه ها هستیم با این حال «دچار» سعی کرده از زاویهای متفاوت به موضوعات معنوی، خاصه اربعین حسینی نگاه کند تا برای مخاطب جوان، هنردوست و اهل فرهنگ نیز جذاب باشد؛ کسانی که شاید کمتر بیننده سایر برنامهها باشند. در این برنامه فرم در خدمت محتوا قرار دارد تا فضایی زیبا و موقعیتی مناسب برای ارتباط و تعامل مخاطب ایجاد شود.
سموعی در پایان درباره اینکه «دچار» در مناسبتهای دیگر سال پخش خواهد شد یا خیر؟ گفت: برنامه ظرفیت تبدیل شدن به برند ثابت را دارد؛ هرچند تصمیمگیری درباره این موضوع بر عهده سازمان اوج است. تا جایی که اطلاع دارم این برنامه احتمالاً در ایام دیگر سال نیز با ماموریتهایی فراتر از اربعین ادامه پیدا خواهد کرد.
همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، ویژه برنامه «دچار» از شنبه ۱۸ مرداد هر شب ساعت ۲۴ از شبکه افق پخش میشود. این ویژه برنامه محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که به صورت زنده و با اجرای مژده لواسانی از کربلای معلی روی آنتن میرود و امشب جمعه ۲۴ مرداد آخرین قسمت این ویژه برنامه است.
