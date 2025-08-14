  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۱۹

دیدار معاونان وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در آنکارا

دیدار معاونان وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در آنکارا

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در آنکارا با نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهان اسلام، بر اهمیت گسترش همکاری‌های میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه تأکید کردند.

دو طرف همچنین با اشاره به بحران انسانی در غزه و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت کمک و حمایت فوری از مردم مظلوم فلسطین به ویژه در نوار غزه و تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای توقف حملات و رفع محاصره این منطقه تأکید کردند.

خطیب زاده در این دیدار از موضع دولت و ملت ترکیه مبنی بر محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان تشکر کرد.

نوح ییلماز با اشاره علاقه‌مندی آنکارا به تعمیق روابط با تهران، آمادگی ترکیه برای توسعه تعاملات در حوزه‌های مختلف و همکاری در حمایت از مردم فلسطین را اعلام کرد.

کد خبر 6560685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آمریکا، ناتو، ترکیه، جمهوری آذربایجان باکو و اسرائیل دشمن درجه یک ایران هستند. اردوغان جنایتکار از سال 2011 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک ایران بوده است

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها