به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی بعد از ظهر جمعه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار ضمن تبریک این روز از تلاشهای بیوقفه خبرنگاران در انعکاس واقعیتهای جامعه تقدیر کرد و با اشاره به نقش مهم رسانهها در مقابله با جنگ روانی دشمنان اظهار کرد: دشمنان ایران بخش عمدهای از سرمایه خود را صرف تولید محتوای ضد ایرانی و رسانهای کردهاند اما در چنین شرایطی خبرنگاران داخلی با صراحت لهجه و تعهد حرفهای نقش واسط میان حاکمیت و مردم را ایفا میکنند و اجازه نمیدهند فضای ناامیدی بر جامعه غلبه کند.
وی با تأکید بر اهمیت انعکاس اقدامات مثبت مسئولان افزود: در کنار نقدها و مشکلاتی چون گرانی و مسائل اقتصادی باید خدمات و اقدامات عمرانی نیز دیده شود.
لاهوتی با بیان اینکه خبرنگاران با انتشار این اخبار امید را در جامعه زنده نگه میدارند و از سیاهنمایی دشمن جلوگیری میکنند با اشاره به پروژههای عمرانی در شهرستان لنگرود گفت: افتتاح ۴ رمپ مسیر کومله به کنار گذر و اجرای روشنایی در مسیرکنار گذر و آغاز فاز دوم پروژههای عمرانی از جمله اقدامات اخیر بودهاند.
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برگزاری نشستهای منظم با اصحاب رسانه میتواند به شفافسازی عملکرد مسئولان و تقویت ارتباط با مردم کمک کند.
لاهوتی در ادامه به موضوعات کلان کشاورزی و انرژی کشور پرداخت و گفت: با وجود کاهش نزولات آسمانی و چالشهای کمآبی استانهای شمالی کشور همچنان سهم قابل توجهی در تولید برنج دارند.
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات واردات و قیمتگذاری برنج خواستار مدیریت دقیقتر در حوزه کشاورزی شد و افزود: بخشهایی از گرانیها ناشی از منافع شخصی برخی افراد است نه کشاورزان که باید با شفافسازی و نظارت دقیق از حقوق تولیدکنندگان واقعی دفاع کرد
لاهوتی همچنین به ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور حدود ۹۳ هزار مگاوات است اما به دلیل فرسودگی تنها ۶۷ هزار مگاوات قابل بهرهبرداری است.
به گفته وی با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرار است ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور موجود افزوده شود.
وی با تأکید بر نقش خبرنگاران در روشنگری و امیدآفرینی گفت: در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی و یأس هستند خبرنگاران با قلم خود مسیر آگاهی، عدالت و امید را هموار میسازند..
نقش قانون اساسی و جایگاه رهبری در هدایت مذاکرات و تصمیمات کلان کشور
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی سپس با اشاره به جایگاه قانون اساسی و نقش رهبری در هدایت امور کلان کشور به بیان نکاتی مهم درباره فرآیندهای تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
لاهوتی با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی، حضرت امام خمینی (ره) با واگذاری اختیارات فرماندهی کل قوا هدایت جنگ را بهصورت مستقیم به مسئولان مربوطه سپردند امروز نیز در شرایط حساس کشور مقام معظم رهبری با همان نگاه راهبردی هدایت امور را در سطح کلان دنبال میکنند.
وی با تأکید بر نقش دولتها بهعنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم در مذاکرات بینالمللی افزود: بر اساس اصل قانون اساسی تمامی متنهای مذاکرات باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد و مصوبات این شورا نیز نهایتاً باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند تصویب قوانین در کشور گفت: همانطور که مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد، تصمیمات شورای امنیت ملی نیز بدون تأیید رهبری اعتبار قانونی ندارند و این سازوکار، ضامن سلامت تصمیمگیری در نظام اسلامی است.
لاهوتی با تمجید از ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قانون اساسی کشور با دقت و ظرافت توسط بزرگان و علمای برجسته تدوین شده است
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مواردی که مصالح کشور ایجاب کندمیتواند با نظر رهبری تصمیماتی فراتر از چارچوبهای قانونی اتخاذ کند.
