آغاز برداشت پسته کال از ۲ هزار هکتار باغ شهرستان زرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی نژاد، عصر جمعه در حاشیه آغاز برداشت پسته کال در شهرستان زرند گفت: پسته کال صادراتی است و این محصول به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

وی افزود: ۲ هزار هکتار از ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت ارقام مختلف پسته در زرند به تولید محصول پسته کال اختصاص دارد و پیش بینی می‌شود ۲ تن مغز سبز به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال تولید و روانه بازارهای جهانی شود

وی با بیان اینکه در طول زمان برداشت پسته مغز سبز قریب ۳۰ هزار نفر روز اشتغال ایجاد می‌شود گفت: ۳۰ هزار هکتار باغ پسته مثمر ثمر در زرند و مناطق ریحان شهر، یزدان شهر، شهر سیریز و شهر خانوک وجود دارد که بیش از ۲ هزار هکتار به صورت مغز سبز برداشت می‌شود.

سید رضا حسینی نژاد، با بیان اینکه روزانه بین ۲ تا ۳ هزار نفر روز اشتغالزایی ایجاد شده است، افزود: در طول زمان برداشت بیش از ۲ هزار تن مغز سبز تولید و به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

وی با حضور در روستای ارجمندیه ضمن بازدید از روند بهداشتی محصول استراتژیک با اشاره به اینکه پسته شهرستان زرند از نظر رنگ و طعم از کیفیت بسیار بالایی در سطح کشور برخوردار است، صرفه اقتصادی، کمک به مدیریت زمان برداشت و کاهش آفلاتوکسین را از مهمترین مزایایی پسته مغز سبز اعلام کرد و از کشاورزان خواست فرآوری محصول بهداشتی را مورد توجه جدی قرار دهند تا جایگاه پسته ایران در بازارهای جهانی حفظ شود.

وی یادآور شد: برداشت رسمی پسته در شهرستان زرند. از بیش از ۲۸ هزار هکتار دیگر در این شهرستان از حدود ۲۰ شهریورماه آغاز می‌شود و تا اواخر مهرماه ادامه می‌یابد.