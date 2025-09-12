به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در آئین ششمین جشنواره پسته خورون در روستای محمدآباد ساقی از توابع شهرستان انار گفت: حضور هزاران گردشگر در روستایی کمتر از دو هزار نفر جمعیت، بیانگر توان بالای استان کرمان در جذب گردشگر است.

وی با اشاره به برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» افزود: هدف ما جلب توجه کشور و دنیا به ظرفیت‌های گردشگری کرمان است و سال آینده در چارچوب این برنامه شاهد حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی خواهیم بود و لازم است از امروز برای پذیرایی و همراهی آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

استاندار کرمان همچنین گفت: برگزاری جشنواره‌های مشابه در رفسنجان و دیگر شهرستان‌های استان کرمان می‌تواند به نام محصولات، فرهنگ و آداب و رسوم محلی صورت گیرد و در ارتقای سطح معیشت و اقتصاد مردم نقش‌آفرین باشد.

طالبی، با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری درست از درآمدهای پسته افزود: کشاورزان در فصل برداشت پسته سرمایه‌هایی در اختیار دارند که شایسته است در مسیر آبادانی و توسعه اقتصادی منطقه به کار گرفته شود و مسئولان استان کرمان نیز از سرمایه‌گذاری‌های مولد در این زمینه حمایت خواهند کرد.

گفتنی است ششمین جشنواره پسته خورون ساقی از ۱۷ تا ۲۱ شهریورماه با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان، فرمانداری انار، دهیاری روستای ساقی، بخش خصوصی و حمایت نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.