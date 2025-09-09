آغاز برداشت بیش از هزار تن پسته در جنوب استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمد پور، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برداشت پسته از نیمه اول شهریور در باغات اسفندقه شهرستان جیرفت آغاز شده و تا نیمه اول مهر ادامه دارد.

وی کیفیت بالای محصول و سبز بودن مغز آن را قابل رقابت در سطح جهانی دانست و تصریح کرد: در سال‌های اخیر با استقبال باغداران سطح زیرکشت این محصول در حال افزایش است.

احمد پور، سطح زیرکشت باغات پسته در جنوب کرمان را ۷۴۴ هکتار دانست و بیان کرد: از این میزان ۲۴۷ هکتار بارور و ۴۹۷ هکتار نابارور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در منطقه اسفندقه به طور متوسط از هر هکتار باغ پسته بارور حدود ۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم محصول تر و و هزار و ۳۸۰ کیلوگرم محصول خشک برداشت و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسد.

وی اظهارداشت: با وجود آب و هوا و خاک حاصلخیزبخش اسفندقه یکی از بهترین مناطق کشت و پرورش پسته در ایران و جهان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان عنوان کرد: عمده ارقام کشت شده و مناسب اقلیم اسفندقه از نوع اکبری، احمد آقایی و کله قوچی می‌باشد.