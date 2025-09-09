  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

آغاز برداشت بیش از هزار تن پسته در جنوب استان کرمان

آغاز برداشت بیش از هزار تن پسته در جنوب استان کرمان

جیرفت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز برداشت پسته در جنوب کرمان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از هزار تن محصول پسته در جنوب کرمان برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمد پور، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برداشت پسته از نیمه اول شهریور در باغات اسفندقه شهرستان جیرفت آغاز شده و تا نیمه اول مهر ادامه دارد.
وی کیفیت بالای محصول و سبز بودن مغز آن را قابل رقابت در سطح جهانی دانست و تصریح کرد: در سال‌های اخیر با استقبال باغداران سطح زیرکشت این محصول در حال افزایش است.

احمد پور، سطح زیرکشت باغات پسته در جنوب کرمان را ۷۴۴ هکتار دانست و بیان کرد: از این میزان ۲۴۷ هکتار بارور و ۴۹۷ هکتار نابارور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در منطقه اسفندقه به طور متوسط از هر هکتار باغ پسته بارور حدود ۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم محصول تر و و هزار و ۳۸۰ کیلوگرم محصول خشک برداشت و در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسد.

وی اظهارداشت: با وجود آب و هوا و خاک حاصلخیزبخش اسفندقه یکی از بهترین مناطق کشت و پرورش پسته در ایران و جهان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان عنوان کرد: عمده ارقام کشت شده و مناسب اقلیم اسفندقه از نوع اکبری، احمد آقایی و کله قوچی می‌باشد.

کد خبر 6584944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها