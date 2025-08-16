تعیین تکلیف مطالبات ۶۰۰ میلیاردی شکات پرونده «یکان»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران بیان کرد: در پی برگزاری منظم جلسات هیئت مستشاری دادستانی تهران در خصوص یکی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و چهارصد و هشتاد شاکی، مطالبات شکات پرونده به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق واحد اجرای احکام کیفری، تسویه شد.

وی افزود: این پرونده، پس از طی کامل مراحل بازپرسی، صدور کیفرخواست، رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و قطعیت رأی، وارد مرحله اجرای حکم شد که با شناسایی و توقیف املاک محکوم‌علیه در مناطق مختلف و انجام تشریفات قانونی مزایده، املاک موصوف مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به نام نمایندگان شاکیان منتقل شد.

دادستان تهران تاکید کرد: موفقیت در اجرای این حکم، نتیجه پیگیری منسجم، هماهنگی‌های بین‌بخشی و تشکیل جلسات منظم هیئت مستشاری ویژه پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در دادستانی تهران بوده است؛ اقدامی که ضمن احقاق حقوق شاکیان، نمونه‌ای مؤثر از رویکرد فعال دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عمومی محسوب می‌شود.