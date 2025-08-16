  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۶

تعیین تکلیف مطالبات ۶۰۰ میلیاردی شکات پرونده «یکان»

دادستان تهران از تعیین تکلیف مطالبات پرونده کثیرالشاکی «یکان» با بیش از ۱۴۸۰ شاکی در نتیجه برگزاری جلسات منظم هیئت مستشاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران بیان کرد: در پی برگزاری منظم جلسات هیئت مستشاری دادستانی تهران در خصوص یکی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و چهارصد و هشتاد شاکی، مطالبات شکات پرونده به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق واحد اجرای احکام کیفری، تسویه شد.

وی افزود: این پرونده، پس از طی کامل مراحل بازپرسی، صدور کیفرخواست، رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و قطعیت رأی، وارد مرحله اجرای حکم شد که با شناسایی و توقیف املاک محکوم‌علیه در مناطق مختلف و انجام تشریفات قانونی مزایده، املاک موصوف مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به نام نمایندگان شاکیان منتقل شد.

دادستان تهران تاکید کرد: موفقیت در اجرای این حکم، نتیجه پیگیری منسجم، هماهنگی‌های بین‌بخشی و تشکیل جلسات منظم هیئت مستشاری ویژه پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در دادستانی تهران بوده است؛ اقدامی که ضمن احقاق حقوق شاکیان، نمونه‌ای مؤثر از رویکرد فعال دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عمومی محسوب می‌شود.

