به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، در جمع خبرنگاران، از تشدید نظارت‌ها و اقدامات ویژه اداره کل دامپزشکی استان تهران به مناسبت روز اربعین خبر داد.

شریعتی در پاسخ سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی استان تهران مانند سایر مناسبت‌های مهم سال، از جمله عید و محرم، نظارت‌های خود را بر کشتار و عرضه فرآورده‌های دامی افزایش می‌دهد.

وی افزود: در ایام اربعین نیز با تشکیل اکیپ‌های ثابت و سیار در تمامی شهرستان‌های استان، از جمله ۴۸ اکیپ سیار، ۷۴ اکیپ ثابت و ۱۱ ناظر شرعی، نظارت‌های بهداشتی انجام می‌شود تا سلامت محصولات دام تضمین شود.

شریعتی همچنین درباره برخورد با کشتارگاه‌های غیرمجاز گفت: کشتار بدون مجوز با حکم دادستانی ممنوع است و در صورت مشاهده موارد غیرمجاز، پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی می‌شود تا برخورد قانونی صورت گیرد.

وی در پایان تأکید کرد که دامپزشکی استان تهران با همکاری سایر مراجع تلاش می‌کند سلامت غذایی مردم را در این ایام به‌خوبی حفظ کند و تخلفات را به حداقل برساند.