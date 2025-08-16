مروجان کشاورزی حلقه اتصال حیاتی پژوهش به مزرعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح شنبه در جمع رسانهها با اشاره به جایگاه راهبردی مروجان کشاورزی اظهار داشت: مروجین کشاورزی نقش کلیدی در انتقال دانش، فناوریها و تجربیات نوین به بهرهبرداران بخش کشاورزی دارند.
وی ادامه داد: این افراد بهعنوان بهترین پیامرسانان علمی و فنی، تأثیر بسزایی در افزایش بهرهوری و توسعه پایدار این بخش ایفا میکنند.
اسفندیاری با بیان ضرورت نهادینهسازی ارتباط بین تحقیقات و مزرعه، گفت: حلقه اتصال میان پژوهش و عمل، مروجان کشاورزی هستند که با حضور مستمر در بین کشاورزان، نیازها و مسائل آنان را شناسایی کرده و راهکارهای علمی متناسب را ارائه میدهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم توانمندسازی مروجین، گفت: حمایت بیشتر از مروجان در زمینه آموزشهای تخصصی، تأمین تجهیزات ضروری و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین ارتباطی، امر ترویج را تسهیل و اثربخشی آن را افزایش خواهد داد.
