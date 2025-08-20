به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، از جمع‌آوری و صادرات ۲۱۰ تن تخم‌مرغ در قالب خریدهای تضمینی از مرغداران در روز گذشته خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از کاهش قیمت تخم‌مرغ انجام شده است.

وی با بیان اینکه پایانه خرید تضمینی تخم‌مرغ با اخذ مجوز از اتحادیه سراسری مرغداران میهن در استان ایجاد شده، افزود: از ابتدای تیرماه سال‌جاری، تاکنون بیش از هزار تن تخم‌مرغ با قیمت ۶۲ هزار تومان از تولیدکنندگان جمع‌آوری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: به دلیل تعطیلات پایان ماه صفر و کاهش مصرف، برای جلوگیری از افت قیمت، در اقدامی برنامه‌ریزی شده ۲۱۰ تن تخم‌مرغ شامل ۱۰ تریلی توسط پایانه خرید تضمینی وابسته به بخش خصوصی جمع‌آوری و با هماهنگی به کشورهای همسایه صادر می‌شود.