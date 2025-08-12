تشکیل ستاد ویژه محصولات راهبردی در خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی عصر سه‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: با وجود باقی‌ماندن حدود ۴۰ روز تا پایان سال مالی، تاکنون بیش از ۸۴ درصد اعتبارات خراسان جنوبی جذب شده که موفقیتی قابل توجه است.

وی با بیان اینکه میزان جذب اعتبارات معیار ارزیابی مدیران دستگاه‌ها خواهد بود، افزود: با عملکرد ضعیف هیچ مدیری مماشات نخواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی همچون احیای نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس پس از ۱۷ سال وقفه و پروژه راه‌آهن شرق با پیگیری‌های جدی در حال اجرا است. همچنین احداث ۱۱۷ کیلومتر راه ماهیرود – فراه که سال‌ها متوقف بود، از سر گرفته شده است.

هاشمی بازگشت ۶۸ واحد صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید را یکی از دستاوردهای بزرگ اقتصادی استان دانست و بیان کرد: در ۹ ماه اخیر هیچ واحد صنعتی در استان تعطیل نشده است.

وی از راه‌اندازی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجهیزات پزشکی شرق کشور در شهرستان‌های قائن و زیرکوه خبر داد و افزود: فاز نخست این پروژه برای یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری آن هزاران میلیارد تومان برآورد شده است.

به گفته استاندار، صدور مجوزهای جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله نیروگاه خورشیدی، رشد صادرات و کاهش نرخ بیکاری و تورم از دیگر اقدامات مهم ماه‌های اخیر بوده است.

هاشمی با اشاره به آمار رسمی سازمان آمار گفت: خراسان جنوبی که فروردین سال گذشته دومین استان گران کشور بود، اکنون به جمع ارزان‌ترین استان‌ها پیوسته است.

وی همچنین بر بازنگری سند آمایش استان تأکید کرد و یادآور شد: وحدت، همدلی و روحیه جهادی رمز موفقیت در مسیر توسعه استان است و همه تصمیمات باید با نیت خدمت به مردم و رضایت خداوند متعال اتخاذ شود.