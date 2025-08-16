معرفی برگزیدگان مرحله اول داوری جوایز ایسفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جایزه، از میان ۳۶۰ فیلم ارسال شده به دبیرخانه پانزدهمین دوره جوایز ایسفا، ۱۲۰ فیلم به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

مرحله اول داوری پانزدهمین دوره جوایز ایسفا از ۱۱ اردیبهشت آغاز و تا ۲۰ مرداد با مشارکت ۱۰۶ نفر از اعضای آکادمی داوری برگزار شد.

پانزدهمین دوره‌ی جوایز ایسفا به دبیری هادی معنوی‌پور در حال برگزاری است.

فیلم‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری پانزدهمین دوره‌ی جوایز ایسفا به شرح زیر است:

۱. ماقبل تاریخ/ آرمین اعتمادی

۲. عزیزم امیدوارم چهره‌ام را فراموش نکنی/ امیر علی مفتخری

۳. اگر خورشید بمیرد؟/ امیرحسین رکنی

۴. خو/ محمد رضا نور مندی پور

۵. مثلا قرمز/ کیانا احمدی

۶. دی،اِن،اِی DNA/ بهادر زمانی

۷. نسبتاً خوشبخت/ مهران حیدری

۸.پ سر/ سامان حسین پور

۹. لیمو از همه چیز خبر داشت/ ادریس محمودیان

۱۰. تاجی/ مهدی برجیان

۱۱. گیاهخوار/ مرتضی آقاجانی

۱۲‌.پ یتاژ/ علی خالدی

۱۳. بدرود پاریس/ محمد ابراهیم شهبازی

۱۴. قارقالان/ سید حمید کرمانی

۱۵. فوگ/ المیرا یوسفی پناه

۱۶. سرود کلنل/ سجاد مشتاق

۱۷. دیدار/ عطا مجابی

۱۸. رویای یک بازیگر/ وحید کردلو

۱۹. نعش کُش/ محمد گراوند

۲۰. سخت مثل پاک کردن خون/ امیر جلال‌زاده

۲۱. سکوتِ جهان/ امیر حسین مهماندوست

۲۲. آب مطهر/ اسماعیل رمضانی و مرضیه بنی علی

۲۳. کوتَی/ سهیلا پور محمدی

۲۴. دختر قاصدک‌ها/ آزاده مسیح‌زاده

۲۵. چولیبولی/ مانا پاک‌سرشت

۲۶. ذره/ فردین انصاری

۲۷. به صدای زمین گوش کن/ شهاب مهربان

۲۸. بچه‌خوان/ اسماعیل عظیمی

۲۹. و زندگی برای همه/ محسن اصدق

۳۰. سوداد/ آرزو ساعدی

۳۱. ناکوک/ وحید مزرعه

۳۲. سوناتی از زنان خوب/ مهدی مهایی

۳۳. درچند کلمه/ غزل توکلی

۳۴. سرد و شیرین/ آیدا علی مددی

۳۵. زمزمه/ علی موذن

۳۶. رنگ بازی/ پدرام شجاعی

۳۷. آپاترید/ سید محمد حسین حسینی

۳۸. تنبیه/ پویا مفید

۳۹. انار/ مهرداد جلالی

۴۰. سر/ سید علیرضا رضایی

۴۱. تمارض/ پیام اینالویی

۴۲. مرخصی/ مرتضی رشیدی

۴۳. راوی/ محمد پایدار

۴۴. انگ/ حجت هاشمی

۴۵. یو.اف.او(UFO)/ حمید حسینی، مهدی حسینی

۴۶. رویای آمریکایی/ حورا کیان

۴۷. ژیله مو/ زیور حجتی

۴۸. خواب سوم/ محمد حسین نیک زاد

۴۹. سرزمین گوزن‌های مرده/ آناهیتا قرچه، سروش جواد زاده

۵۰. سنگ‌های نجواگر/ علی محمد ترحمی

۵۱. سیاه ماهی/ سعید ولی زاده

۵۲. زیر سایه بلوط/ حسین الهیاری

۵۳. اکسیژن/ نیما طیبی

۵۴. رییس شمایی/ امین خنکال

۵۵. در چشمان یک عاشق/ رضا پردل

۵۶. کانکس/ دینا رضایی

۵۷. اسکن/ علی رضا پور

۵۸. بنت الشلبیه/ سارو حیدری

۵۹. اُرُسی/ محمد هرمزی

۶۰. تقریباً واقعی، تقریباً مستند/ سارا احمدخانی

۶۱. اعترافات یک پنجره/ احسان منصف خوش

۶۲. دادرسی/ نادره سادات سرکی

۶۳. اقیانوس آرام/ یاسمین بزاززاده

۶۴. میا/ سید علی قاسمی

۶۵. قُوی گُنگ/ احسان عباسی

۶۶. سرباز/ آرش شراهی

۶۷. مرگاب/ لیلا حکمت نیا

۶۸. آشیانه/ سید علی هاشمی

۶۹. پلاک/ ابوالفضل تاج‌الدین

۷۰. پایان این جهان/ شیوا غلامیان

۷۱. تظاهر/ مهدی میر باقری

۷۲. درست همان ساعت، همان لحظه/ مرتضی اسماعیلی

۷۳. کسوف بی پایان من/ بیژن اعرابی

۷۴. درنای بزرگ/ میلاد بهشتی

۷۵. حلزون/ هومن نحوی (علی)

۷۶. حبس بلندگو/ نادیا کیان نسب

۷۷. دیگری/ نرگس رسولی

۷۸. گوی سفید شیشه‌ای/ داریوش جعفری

۷۹. عنوان مجموعه: لاکپشت/ احسان معجونی

۸۰. شیده/ نازنین واحد

۸۱. خواب خرگوشی/ منا مرادی

۸۲. ببخشید دست خودش نیست/ رقیه توکلی

۸۳. گلایدر سرگردان/ آرا طورسیان

۸۴. همه چیز تقصیر باد است/ شقایق مجیدی

۸۵. تقلا/ افسانه بابایی

۸۶. فردا شکل امروز نیست/ سید مهدی کرباسی

۸۷. تاول/ مینا حسینی مقدم

۸۸. هارمونیکا/ محمدرضا قدیمی

۸۹. کوچی/ نیکی حشمتی

۹۰. برده‌ی شط/ مهراب مقدم و علی مچاسبه

۹۱. دار/ فروغ عزیزی

۹۲. متهم اظهار پشیمانی نکرد/ رامین سلطانی

۹۳. شیفت شب/ امیرعلی معصومی فر

۹۴. ذبح‌العظیم/ محسن بنی هاشمی

۹۵. دریا می‌آرامد/ مریم بختیاری

۹۶. بستنی/ صالح شفیعی

۹۷. نامرئی/ سونیا سنجری

۹۸. رنگ‌ها همه سیاه هستند/ مهیار میرپادیاب

۹۹. شاهنامه/ مجتبی زرینی

۱۰۰. مو/ مهرگان نعمتی دیمان

۱۰۱. نیش جنگ/ آرش موسوی

۱۰۲. متولد تهران/ جواد حکمی

۱۰۳. کُمد/ داوود رحمان- رضا عربشاهی

۱۰۴. شهر کارتنی/ مصطفی احمدی

۱۰۵. اولی (جنازه)/ ائلمان نیکمندان

۱۰۶. نامادری/ نگار نقوی

۱۰۷. جعبه سیاه/ الاهه موسوی

۱۰۸. از ویتسک به ماریا در چهار فصل و چند پیوند/ آرش خلوتی

۱۰۹. بی گودی/ مصطفی اکبر زاده

۱۱۰. زندگی معمولی/ حسین آریان فر

۱۱۱. جونده/ تینا دهقان

۱۱۲. رد دانه‌های معلق/ ساسان خوش نیت

۱۱۳. خط/ آراد نویزی

۱۱۴. طلوع سرد/ محمد حسین رمضانی

۱۱۵. ناپیدا/ مصطفی حیدری

۱۱۶. تگرگ/ الهه و مریم صالح پور

۱۱۷. مرد آویزان/ رضا اصغرزاده جلودار

۱۱۸. بوبو؛ داستان یک بره/ محمد کمال علوی

۱۱۹. بسمل/ سهند سرحدی

۱۲۰. خانه‌ای بود/ نهال فرجادی