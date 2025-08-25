به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانورد از آمادگی این سازمان برای بهرهبرداری از طرحهای متعدد در هفته دولت خبر داد و گفت: این طرحها در قالب افزایش تجهیزات، ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری، ساخت شناورهای چندمنظوره امداد و نجات و راهنما و همچنین توسعه اسکلهها در تقریباً تمامی بنادر شمالی و جنوبی کشور اجرایی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از شناورهای مورد بهرهبرداری با توان متخصصان داخلی ساخته شدهاند، افزود: موضوع ترافیک درون بنادر و مسیرهای منتهی به آنها که از چالشهای اصلی بود، با این پروژههای حل شده است. این اقدامات بهویژه در «شهر-بنادر» که درون شهرها واقع شدهاند، موجب ایجاد رفاه و آسایش برای ساکنان مناطق مجاور خواهد شد.
سهم ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی پروژهها با محوریت بخش غیر دولتی
رسولی با اشاره به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی این پروژهها تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری توسط فعالان غیردولتی داخلی و خارجی محقق شده است. در سیاستهای کلی اقتصاد دریا محور نیز بر جذب سرمایهگذاری خارجی و مردمی تأکید شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بازنگری و تسهیل همه فرآیندها، دستورالعملها و بخشنامههای ناظر بر سرمایهگذاری غیردولتی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با این اقدام و بر اساس بازخورد سرمایهگذاران، موفق شدیم چندین طرح بزرگ متوقفشده را احیا و به چرخه کار بازگردانیم.
انعقاد قرارداد با چندین کشور همسایه برای سرمایهگذاری
وی با بیان اینکه امروز متقاضیانی از کشورهای همسایه بهویژه کشورهای محصور در خشکی برای بهرهبرداری از ظرفیت آبهای آزاد ایران وجود دارند، افزود: هماکنون با بیش از پنج کشور برای سرمایهگذاری در بنادر شمالی و جنوبی در حال گفتوگو هستیم. قراردادهایی با برخی منعقد شده و در حال اجراست و قراردادهای دیگری نیز در آستانه امضا هستند.
رسولی با تأکید بر شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید»، نقش بخش غیردولتی را در رونق اقتصادی و پرهیز از انحصار بسیار حیاتی خواند و گفت: اگر دولتیها فقط نقش پشتیبانی داشته باشند و اجازه دهند بخش غیردولتی فعالیت کند، قطعاً اثرات سریعتری خواهیم دید.
وی در پایان با اشاره به اهمیت موضوع ترانزیت در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: ما باید با نگاهی لجستیکی به مأموریتهای خود بنگریم و بنادر، ریل، جاده و انبارداری را به عنوان یک بسته یکپارچه لجستیکی، به صورت متوازن مدیریت کنیم. تنها در این صورت است که میتوانیم این موقعیت استراتژیک و نعمت خدادادی را از یک ظرفیت اسمی به یک عملکرد واقعی تبدیل کنیم. امروز در سازمان بنادر و دریانوردی، با رویکردی که مقام عالی وزارت دارند، موضوع همافزایی بخشهای مختلف حملونقل با هدف توسعه ظرفیت ترانزیت را در دستور کار داریم.
