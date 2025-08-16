سه سال روی «نامزد ترور» کار کردم؛ روایتی از مبارزه با منافقین

معصومه محمدی، نویسنده کتاب «من زینب تو هستم»، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدیدش با عنوان «نامزد ترور» روایت زندگی شهید احمد اسکندری قائم مقام لشکر ۲۷ محمدرسولالله (ص) گفت: بعد از سه سال تحقیق و کنکاش برای یافتن ردی از شهید اسکندری در حافظه تاریخی نیروهای امنیتی-اطلاعاتی و رزمندگان، اسناد خاکخورده و بایگانی شده، جراید و کتابها توانستم ذرهبینی روی بخش پرابهامی از تاریخ بیندازم که نقشآفرین آن در پس پرده قرار داشته و رخ نشان نمیداد و دیگرانی هم به سبب مسائل امنیتی و اطلاعاتی غبار از شخصیت این شهید والامقام کنار نمیزدند و سکوت را سرلوحه قرار داده بودند. برای رسیدن به اطلاعات درباره این شهید راه دشواری را طی کردم تا پرده از شخصیت قهرمان گمنامی کنار بزنم و مردم را با او آشنا سازم.
وی افزود: با انتخاب زاویه دید اول شخص یعنی شهید و همسر ایشان با تغییر بینامتنی راویها در هفت فصل، دست مخاطب را گرفتم تا زندگی شهیدی را به تصویر بکشم که برای ایرانیان آشنا نیست. شاید شما هم برای اولین بار باشد که با نام شهید احمد اسکندری روبهرو میشوید. غالباً نیروهای عملیاتی و امنیتی در سایه و خفا به سر میبرند. از قضا این شهید که چهل و سه سال از جانفشانیهایش در مبارزه با گروهک منافقین گذشته، به مراتب با گمنامی بیشتری همراه بوده است.
این نویسنده گفت: سعی داشتم در «نامزد ترور» با زبانی روان و صمیمی، خودم را با مراقبت حداکثری به جای شهید بگذارم و زندگیاش را روایت کنم. در این مسیر تلاش داشتم با تکیه بر اسناد تاریخی، مصاحبههای مستمر و اطلاعات مکتوب با تصویرپردازی دقیق از زوایای کمتر دیده شده دهه پرچالش شصت، گوشهای از زحمات قهرمانان این مرزبوم را به چشم مخاطبان بیاورم.
محمدی گفت: در بیان وجوه شخصی و زندگانی شهید احمد اسکندری همین بس که ایشان متولد ۱۳۳۶ در روستای چنار استان مرکزی است. سالهای پیش از انقلاب در تهران با مکتب امام خمینی (ره) آشنا و وارد مبارزات انقلابی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و پس از مجاهدت در بخش حفاظت و عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعزام به جبهههای غرب کشور، به تهران بازگشت و درصدد مبارزه با شورش منافقین برآمد. بعد از مجاهدتهای فراوان در این عرصه با تأسیس گشتهای مخفیانه القارعه به عضویت شورای فرماندهی گشتهای تهران و بعد از آن به سمت معاونت عملیات سپاه تهران برگزیده شد. پس از تجربه موفق تشکیل گشتهای مخفی، تشکیل گشتهای آشکار ثارالله به او سپرده شد. با ساماندهی گشتهای ثارالله به جبهههای جنوب اعزام شد. در آنجا به عنوان معاون دوم لشکر ۲۷ محمد رسولالله (ص) در عملیات والفجر مقدماتی جانفشانی کرد و در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ به فیض شهادت نائل آمد.
نظر شما