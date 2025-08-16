دریافت 25 MB کد خبر 6561906 https://mehrnews.com/x38MZt ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۴۸ کد خبر 6561906 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۴۸ بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: شهید کاظمی آمادگی کامل برای شهید شدن را داشت و منتظر شهادت بود. کپی شد مطالب مرتبط «لندکروز بهشت» کتابی از قصه رشادتهای سردار شهید حسن حقنگهدار سه سال روی «نامزد ترور» کار کردم؛ روایتی از مبارزه با منافقین اکران مستندی درباره حسین فاطمی و کودتای ۲۸ مرداد برچسبها محمد کاظمی علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش شهدای اقتدار ایران
نظر شما