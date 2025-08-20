به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل انتشارات به‌نشر از اجرای طرح نوین کتاب‌رسانی در قطار خبر داد و گفت: این طرح در قالب اهدای کتاب به قطارهای منتهی به مشهد نیز همچون سال‌های گذشته در بازه‌های زمانی مختلف از جمله نوروز یا شهادت امام رضا (ع) به قطارهای منتهی به مشهد کتاب انجام می‌شود.

مسعود فرزانه ادامه داد: امسال رستوران‌های ۸ رام قطار به کتابخانه‌های کوچک با ارائه بیش از ۲۴۰ اثر در موضوعات زیارت، سبک زندگی، داستان و رمان و کتاب‌های کودک و نوجوان در گروه‌های مختلف سنی تجهیز شده‌اند.

وی ادامه داد: این قطارها که در روزهای پایانی سفر به سمت مشهد حرکت می‌کنند زائران با حضور در رستوران قطارها می‌توانند از این کتاب‌ها بهره مند شوند و مسیر خود را با مطالعه طی کنند.

به گفته فرزانه، برگزاری پویش کتابخوانی «قرار با خورشید» با محوریت معارف رضوی، تولید مجلات تخصصی «نقاره‌خونه» و «گلدسته»، برگزاری نشست عصرانه داستان‌نویسان رضوی با بررسی کتاب «قرار با خورشید» و عرض ارادت به امام رئوف (ع) و معرفی کتاب «بیایید اینگونه زیارت کنیم» به عنوان راهنمای عملی زائران از دیگر برنامه‌های انتشارات به نشر در دهه پایانی ماه صفر است.

وی تأکید کرد: همزمان با دهه پایانی صفر، تمامی فروشگاه‌های به‌نشر در سراسر کشور ۲۵ درصد تخفیف ویژه بر کتب منتخب اعمال می‌کنند تا زمینه بهره‌مندی بیشتر از معارف اهل‌بیت (ع) فراهم شود. طرح «آفتاب مهربانی» از دو سال گذشته در انتشارات به‌نشر آغاز شده است. در قالب این طرح برحسب دستور تولیت آستان قدس رضوی کتاب‌ها خریداری می‌شود و به کتابخانه‌های مناطق محروم اهدا می‌شود.

مدیرعامل به‌نشر ادامه داد: سال گذشته با تخصیص یک میلیارد تومان از سوی تولیت آستان قدس رضوی این طرح آغاز شد. امسال نیز حسب دستور تولیت آستان قدس رضوی عملیات اجرایی این طرح در دهه پایانی ماه صفر اجرا می‌شود، بدین نحو که کتاب‌ها خریداری و کتابخانه‌های محروم شناسایی شوند. امسال ۱۷۰ کتابخانه محروم کشور از طریق بانک اطلاعاتی سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و اداره نهاد کتابخانه عمومی استان خراسان رضوی در سطح استان شناسایی شدند که مقرر شده به هر کتابخانه ۳۰۰ جلد کتاب از تولیدات انتشارات به‌نشر و سایر ناشران با موضوعات مختلف و متنوع برای گروه‌های سنی مختلف اهدا شود.

فرزانه افزود: پس از پایان عملیات خرید و تأمین و بسته بندی، در روزهای ابتدایی ماه ربیع الاول این کتاب‌ها به کتابخانه‌ها تحویل می‌شوند.

ویه در پایان با تأکید بر پیوند فرهنگ و معنویت و طراحی برنامه‌های فرهنگی با هدف ارتباط معنوی بیشتر زائران با مضامین رضوی توضیح داد: این برنامه‌ها در روزهای وداع با ماه عزای اهل‌بیت (ع)، پیام‌آور امید و آگاهی‌بخشی است؛ چرا که ما معتقدیم کتاب، بهترین همنشین زائران در مسیر زیارت و یار مهربان خانواده‌ها است‌.