به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کریمی، معاون حمل‌ونقل ترافیک منطقه با تأکید بر ضرورت نگهداشت المان‌های شهری هم‌زمان با اجرای طرح الگوی خدمت، گفت: ایستگاه‌های اتوبوس از جمله المان‌های شهری است که باز طراحی آنها با رویکرد ایرانی – اسلامی و به سبک‌وسیاق متفاوت و مبتنی بر هنر خوشنویسی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در گام نخست این طرح در خیابان سعادت‌آباد حدفاصل بلوار شهید دادمان تا بزرگراه یادگار امام (ره) اجرا شد و با توجه به استقبال شهروندان از این طراحی، ایستگاه‌های خیابان ستارخان نیز در حال باز طراحی است.

کریمی گفت: در طراحی جدید قاب فلزی با المان برجسته در ابعاد ۴ متر در ۱۶۵ سانتیمتر طراحی و به‌عنوان قسمتی از بدنه سرپناه جانمایی شده که علاوه بر آن اشعار شعرای ایرانی با بهره‌گیری از هنر نستعلیق جلوه زیبای بصری را به تصویر کشیده است.

معاون شهردار منطقه ۲ با اشاره به رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طراحی ایستگاه‌های حمل‌ونقل همگانی و جایگزینی مواد ترکش پذیر (شیشه) با متریال فلزی گفت: در تداوم این طرح، باهدف مقاومت بیشتر سرپناه ایستگاه‌ها در برابر نور خورشید، آب و ضربه متریال کامپوزیت جایگزین پلی‌کربنات می‌شود.