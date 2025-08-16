  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

برگزاری نخستین جلسه کارگاه خبری «روایت جنگ ۱۲ روزه»

برگزاری نخستین جلسه کارگاه خبری «روایت جنگ ۱۲ روزه»

اولین جلسه کارگاه خبری «روایت جنگ ۱۲ روزه» با حضور محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا و محسن اسلام‌زاده، مستندساز، عصر امروز در خانه روزنامه‌نگاران شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کارگاه خبری «روایت جنگ ۱۲ روزه» عصر امروز با حضور محمد جواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا و محسن اسلام‌زاده مستندساز در خانه روزنامه‌نگاران شهر برگزار شد.

محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، به تشریح نقش این سازمان در دوران جنگ تحمیلی پرداخت و گفت که بهشت زهرا سه فعالیت اصلی داشت: انتقال و آماده‌سازی شهدا، همکاری با نهادها برای شناسایی و وداع خانواده‌ها، و تشییع و تدفین منظم شهدا.

وی تأکید کرد: مدیریت بحران با تمرکز بر آرامش خانواده‌ها، یکپارچه‌سازی خدمات، استقرار تیم‌های پزشکی و روانشناسی و ساماندهی قطعه ۴۲ انجام شد و همزیستی و تعامل خوبی میان خانواده‌ها شکل گرفت.

تاجیک از دفن ۲۴۸ شهید در بهشت زهرا خبر داد و گفت: در ایام نبرد برای سرعت و نظم، از کامیونت‌های ویژه حمل پیکر استفاده شد و استثنائات دفن با رضایت خانواده‌ها انجام گرفت. حدود ۲۴۰ شهید هم به مناطق دیگر اعزام شدند.

محسن اسلام‌زاده مستندساز نیر راجع به تجربیات خود در فیلم‌برداری و گزارش‌گری در مناطق بحرانی و حساس صحبت کرد و نحوه همکاری با تیم‌ها و خبرنگاران، جمع‌آوری تصاویر و مستندات، و تلاش برای روایت دقیق اتفاقات را توضیح داد.

کد خبر 6562081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها