۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

حضور نسل جدید هنرمندان جهش خوبی در حوزه هنری رقم زد

قزوین- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: نسل جدیدی از هنرمندان متعهد در حوزه هنری قزوین حضور پیدا کردند و این حضور خوشبختانه سبب جهشی در این عرصه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی دادمان در مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی قزوین که ظهر شنبه در سالن سینما بهمن برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه اثر اقدامات خوبی که در حوزه هنری قزوین رقم خورده است و برخی از کارهایی که امروز در قزوین انجام می‌شود در سپهر ملی فرهنگ و هنر دیده شده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: باعث افتخار است که حوزه هنری مدیران خود را از درون مجموعه انتخاب می‌کند.

وی افزود: مدیر جدید حوزه هنری قزوین که از خانواده حوزه هنری بود شایستگی‌های روشن و آشکاری داشت و هیچ‌گونه تردیدی در انتخاب ایشان وجود نداشت.

وی ادامه داد: نسل جدیدی از هنرمندان متعهد در حوزه هنری قزوین حضور پیدا کردند و این حضور خوشبختانه سبب جهشی در این عرصه شده است.

دادمان در پایان گفت: انتظار داریم گام دوم در حوزه هنری، گامی بزرگ و بلند باشد و امیدواریم با حمایت‌ها و هم‌افزایی‌هایی که با جامعه هنری در قزوین رقم می‌خورد، این گام دوم محقق شود و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه هنر باشیم.

کد خبر 6574840

برچسب‌ها

