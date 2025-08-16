مفتی عمان: رویای «اسرائیل بزرگ» نتانیاهو جهان را شگفت زده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، احمد الخلیلی مفتی سلطان نشین عمان درباره تحرکات استعماری و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی به شدت هشدار داد.

وی رؤیای «اسرائیل بزرگ» نتانیاهو را هشداری برای همه امت اسلامی دانست.

الخلیلی تاکید کرد: نتانیاهو با طرح خود برای ایجاد «اسرائیل بزرگ» جهان را شگفت‌زده کرد، هرچند این رؤیا چیز تازه‌ای نیست.

مفتی عمان افزود: کسانی که وفاداری خود را به رژیم اشغالگر نشان دادند، او را با پول و سلاح یاری کردند و کوشیدند مقاومت را از سلاحش خلع کنند، باید از این واقعیت عبرت بگیرند.

وی تاکید کرد: طرفداران دشمن باید دریابند که هیچ راه نجاتی برایشان وجود ندارد، مگر با پناه ‌بردن به حق، اتحاد ایمانی، یکپارچگی کلمه و یاری رساندن به حقی که پیش‌تر آن را تنها گذاشتند.

گفتنی است که اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره رویای موسوم به اسرائیل بزرگ واکنش های گسترده ای به همراه داشت.