به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، شیخ احمد بن حمد الخلیلی مفتی اعظم عمان امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: دشمن صهیونیستی به جنایات خود در غزه عزیز، از جمله حمله به چادر خبرنگاران که منجر به شهادت گروهی از شهدا از جمله مجاهد قهرمان، انس الشریف، شد، ادامه می‌دهد.

مفتی اعظم عمان در این خصوص اضافه کرد: ما برای همه شهدا دعا می‌کنیم و به خانواده‌هایشان تسلیت می‌گوییم. برای کسانی که همچنان به دشمن چسبیده‌اند و با پول و سخنانشان از دشمن (رژیم صهیونیستی) حمایت می‌کنند، متاسف هستیم.

گفتنی است که محمد قریقع و أنس الشریف دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.

در پی این حمله همچنین ۲ عکاس خبری به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و یک نفر دیگر به شهادت رسیدند.

پس از ۷ اکتبر باریکه ۳۶۵ کیلومتری غزه به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های جهان برای پوشش رسانه‌ای تبدیل شد.