وقوع سیلاب محور شهمیرزاد- چاشم؛ ۱۲۰ نفر نجات یافتند

حسین درخشان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی بارش باران و وقوع سیلاب محور شهمیرزاد- چاشم نیروهای هلال احمر به حالت آماده باش درآمدند، ابراز داشت: تیم پایگاه امداد و نجات نیزوا برای امداد رسانی عازم منطقه شد.
وی افزود: تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان با دریافت موقعیت دقیق حادثه دیدگان و انجام هماهنگیهای لازم و با تجهیزات تخصصی کوهستانی امداد رسانی را آغاز کردند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تلاش مستمر نجات گران و مشارکت اهالی منطقه مؤثر واقع شد، ابراز داشت: افراد گرفتار در شرایطی ایمن شناسایی شدند.
درخشان از نجات ۱۲۰ نفر گرفتار سیلاب خبر داد و تصریح کرد: پس از انجام اقدامات لازم این افراد همگی به سلامت به منطقه امن منتقل شدند.
وی با بیان اینکه حال این افراد مساعد است، افزود: تعداد ۱۲ بسته غذایی ۲۴ ساعته بین حادثه دیدگان توزیع شده است.
نظر شما