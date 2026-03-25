حمله تروریستی دشمن به یک روستا در حاشیه‌ شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: رژیمهای جنایتکار و کودککش آمریکایی صهیونیستی در ادامه جنایتهای خود علیه غیرنظامیان، شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین ماه ۱۴۰۵، حملاتی را به چند نقطه از منطقه مسکونی روستای کفری شیراز انجام داد که این حملات بار دیگر قربانیانی از میان شهروندان بیگناه و مظلوم گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی میدانی، پرتابههای شلیکشده از سوی این رژیم، مناطق مسکونی و معابر این روستا را هدف قرار داد؛ در این حمله، برخی از پرتابهها بلافاصله پس از اصابت منفجر شدند و شماری دیگر با تاخیر زمانی، وحشت و ناامنی مضاعفی را برای ساکنان منطقه ایجاد کردند.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس افزود: نیروهای تخصصی موفق شدند تعدادی از این مهمات عملنکرده را پیش از انفجار خنثی کنند.
حسنی با بیان اینکه در جریان این تجاوز وحشیانه، شماری از شهروندان از جمله نوجوانان مظلوم به شهادت رسیدند گفت: همچنین تعدادی از مردم نیز مجروح شدند که امدادگران حاضر در منطقه بلافاصله آنها را به مراکز درمانی منتقل کردند.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس از مردم خواست تا برای حفظ جان خود، از نزدیک شدن به پرتابههای عملنکرده و محلهای انفجار خودداری کرده و منتظر اعلام پایان عملیات پاکسازی توسط تیمهای تخصصی بمانند.
نظر شما