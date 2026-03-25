۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۵۱

حمله تروریستی دشمن به یک روستا در حاشیه‌ شیراز

شیراز- سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس گفت:دشمن تروریستی آمریکایی-صهیونیستی شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین در حملاتی به منطقه مسکونی روستای کفری شیراز موجب شهادت چندین نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: رژیم‌های جنایتکار و کودک‌کش آمریکایی صهیونیستی در ادامه جنایت‌های خود علیه غیرنظامیان، شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین ماه ۱۴۰۵، حملاتی را به چند نقطه از منطقه مسکونی روستای کفری شیراز انجام داد که این حملات بار دیگر قربانیانی از میان شهروندان بی‌گناه و مظلوم گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی میدانی، پرتابه‌های شلیک‌شده از سوی این رژیم، مناطق مسکونی و معابر این روستا را هدف قرار داد؛ در این حمله، برخی از پرتابه‌ها بلافاصله پس از اصابت منفجر شدند و شماری دیگر با تاخیر زمانی، وحشت و ناامنی مضاعفی را برای ساکنان منطقه ایجاد کردند.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس افزود: نیروهای تخصصی موفق شدند تعدادی از این مهمات عمل‌نکرده را پیش از انفجار خنثی کنند.

حسنی با بیان اینکه در جریان این تجاوز وحشیانه، شماری از شهروندان از جمله نوجوانان مظلوم به شهادت رسیدند گفت: همچنین تعدادی از مردم نیز مجروح شدند که امدادگران حاضر در منطقه بلافاصله آن‌ها را به مراکز درمانی منتقل کردند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس از مردم خواست تا برای حفظ جان خود، از نزدیک شدن به پرتابه‌های عمل‌نکرده و محل‌های انفجار خودداری کرده و منتظر اعلام پایان عملیات پاک‌سازی توسط تیم‌های تخصصی بمانند.

کد مطلب 6783627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      خدالعنتشون کنه
    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      این شده کار هر روزش. والا انتقام این مردم مظلوم ازش بگیرید .مثل همینو به سرش بیارید تا تکرارنکنه این جانی
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      خیلی خیلی متاسفم.هرشب داره این جنایت رو تکرارمیکنه،باید فرمانده هاشون بکشید

