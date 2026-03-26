  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۰۹

توضیحات استانداری هرمزگان در مورد صدای انفجار در بندرعباس

بندرعباس- استانداری هرمزگان در رابطه با شنیده شدن صدای انفجار در شهر بندرعباس و حمله دشمن توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه استانداری هرمزگان آمده است؛ به اطلاع مردم شریف بندرعباس می‌رساند، صدای انفجار شنید شده در بخشی از شهر بندرعباس، ناشی از حمله رژیم جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به یکی از مناطق مسکونی بوده است.

در پی وقوع این انفجار، تیم‌های امدادی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و نیروهای انتظامی و امنیتی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی را آغاز کرده‌اند.

از عموم شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از هرگونه ازدحام و تردد غیرضروری در اطراف منطقه خودداری کنند تا نیروهای امدادی بدون مانع به کار خود برسند.

همچنین تأکید می‌شود شهروندان اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق منابع رسمی پیگیری کرده و به شایعات توجه نکنند.

گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6783654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      10 13
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه با این جنگی که راه انداختند، به اهدافشون نرسند
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۶
      4 6
      پاسخ
      در پایان این جنگ، اسراییل نابود خواهد شد

