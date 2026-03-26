توضیحات استانداری هرمزگان در مورد صدای انفجار در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه استانداری هرمزگان آمده است؛ به اطلاع مردم شریف بندرعباس میرساند، صدای انفجار شنید شده در بخشی از شهر بندرعباس، ناشی از حمله رژیم جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به یکی از مناطق مسکونی بوده است.
در پی وقوع این انفجار، تیمهای امدادی، آتشنشانی، هلالاحمر و نیروهای انتظامی و امنیتی بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی را آغاز کردهاند.
از عموم شهروندان درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، از هرگونه ازدحام و تردد غیرضروری در اطراف منطقه خودداری کنند تا نیروهای امدادی بدون مانع به کار خود برسند.
همچنین تأکید میشود شهروندان اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق منابع رسمی پیگیری کرده و به شایعات توجه نکنند.
گزارشهای تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
