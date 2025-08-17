تقدیر وزارت علوم از استاد شریف برای مشارکت در تصویب سند هوش مصنوعی OIC

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه‌ای از دکتر حمیدرضا ربیعی، استاد گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه، تقدیر کرد.

در این نامه، از نقش کلیدی دکتر ربیعی در تهیه پیش‌نویس نخستین سند مشترک هوش مصنوعی کشورهای اسلامی، ایجاد اجماع میان کشورهای عضو و همکاری مؤثر در برگزاری و فراهم نمودن تمهیدات علمی و تخصصی دومین اجلاس وزرای آموزش عالی کشورهای عضو پلتفرم گفت‌وگوی OIC-15 که منجر به تصویب این سند شد، قدردانی شده است.

در این اجلاس، وزرای کشورهای مالزی، اندونزی، تونس، سفیر کشور عربستان در OIC، معاون وزیر صنعت و فناوری ترکیه، نماینده ویژه وزیر آموزش عالی قطر، سفیر ازبکستان، معاون وزیر قزاقستان، نماینده ویژه برونئی و مدیرکل وزیر پاکستان و نمایندگان COMSTECH حضور داشتند.

گفتنی است اقدامات اجرایی این سند در هفت سرفصل: پیشبرد آموزش هوش مصنوعی برای جامعه و توسعه نیروی کار، پیشبرد تحقیقات و نوآوری مشارکتی، ترویج انتقال فناوری و تبادل دانش با استفاده از بهترین شیوه‌ها، بهینه‌سازی زیرساخت هوش مصنوعی و تبادل استعدادها، تقویت مدیریت ایمن، اخلاقی و قابل اعتماد هوش مصنوعی، تشویق مشارکت‌های دولتی- خصوصی برای توسعه هوش مصنوعی و افزایش رقابت‌پذیری جهانی هوش مصنوعی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تهیه شده است.

در انتها اعضای سازمان کشورهای اسلامی با نگاهی به آینده، توافق کرده‌اند که هوش مصنوعی قابل اعتماد و اخلاقی، هم فرصتی عمیق و هم مسئولیتی مشترک برای کشورهای عضو OIC-15 به وجود خواهد آورد، تا از طریق همکاری بیشتر، اشتراک‌گذاری دانش و تجمیع منابع، کشورهای اسلامی بتوانند از پتانسیل کامل هوش مصنوعی برای ارتقای رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بهره ببرند.