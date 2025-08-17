کد خبر 6562585
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

سرزمین‌های اشغالی صحنهٔ اعتصاب سراسری معترضین

تظاهرات‌کنندگان صهیونیست در اعتراض به ادامهٔ جنگ توسط دولت رژیم صهیونیستی مسیرها را در بسیاری از مکان‌های سرزمین‌های اشغالی بسته‌اند.

