کد خبر 6562585
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸
فیلم بین الملل
سرزمینهای اشغالی صحنهٔ اعتصاب سراسری

معترضین تظاهراتکنندگان صهیونیست در اعتراض به ادامهٔ جنگ توسط دولت رژیم صهیونیستی مسیرها را در بسیاری از مکانهای سرزمینهای اشغالی بستهاند.

برچسبها
اسرائیل
رژیم صهیونیستی
تجمع اعتراضی
غزه
جنگ غزه
اعتصاب
