رئیس اسبق ستاد رژیم صهیونیستی: نتانیاهو اسرائیل را به سوی سقوط می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گادی آیزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در یادداشتی در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت: با گذشت بیش از ۶۸۰ روز از آغاز جنگ علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده و سربازانش همچنان در تونل‌های حماس کشته می‌شوند.

وی تأکید کرد: نتانیاهو از رهبری و مسئولیت‌پذیری تهی است و از اتخاذ تصمیمات سخت طفره می‌رود. وی منافع شخصی و سیاسی خود را بر مصالح کشور ترجیح داده و این مسیر، اسرائیل را به سوی پرتگاه می‌کشاند.

آیزنکوت همچنین از اسرائیلی‌ها خواست در اعتصاب گسترده امروز یکشنبه شرکت کنند.

وی افزود: از همه کسانی که به ارزش‌های اخلاقی یهودی و اسرائیلی باور دارند، می‌خواهم در اعتراض خانواده‌های اسرا شرکت کرده و صدای خود را بلند کنند؛ چرا که زمان در حال از دست رفتن است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۳ رژیم اسرائیل، خانواده‌های اسرا قرار است اعتراض سراسری را در روز یکشنبه برگزار کنند که شامل راهپیمایی با خودروها، تجمعات اعتراضی و تظاهرات در "میدان اسرا" در تل‌آویو و سایر شهرهای سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.

صدها نهاد محلی، سازمان و شرکت نیز به کارکنان خود اجازه داده‌اند در این تحرکات اعتراضی شرکت کنند.

از سوی دیگر، دانشگاه بیت‌المقدس غربی نیز اعلام کرده در این اعتصاب مشارکت خواهد کرد و یائیر لاپید، رهبر مخالفان دولت نیز از حامیان دولت خواسته به این اعتراض‌ها بپیوندند و تأکید کرده است که این موضوع «فقط به اپوزیسیون مربوط نمی‌شود».

خانواده‌های اسرا و مخالفان، دولت نتانیاهو را متهم می‌کنند که به دلایل سیاسی و برای حفظ ائتلاف حاکم، روند مذاکرات تبادل اسرا با جنبش حماس را به شکست کشانده است.

طبق برآوردهای تل‌آویو، حدود ۵۰ اسیر اسرائیلی در غزه حضور دارند که ۲۰ نفر از آن‌ها زنده هستند. در مقابل، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند و بنا بر گزارش‌های حقوق بشری، بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه، گرسنگی و محرومیت‌های درمانی قرار گرفته و شماری نیز در این زندان‌ها شهید شدند.

از سویی با وجود حمایت آمریکا از اسرائیل، این رژیم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مرتکب جنایات گسترده‌ای در غزه شده که شامل قتل‌عام، گرسنه کردن، تخریب و آوارگی اجباری مردم این منطقه است؛ اقدامی که تمامی درخواست‌های بین‌المللی و حتی احکام دیوان دادگستری بین‌المللی را برای توقف آن نادیده گرفته است.

تاکنون بر اساس آمار رسمی، این نسل‌کشی اسرائیل منجر به شهادت دست‌کم ۶۱ هزار و ۸۹۷ فلسطینی و زخمی شدن ۱۵۵ هزار و ۶۶۰ تن دیگر شده است.

همچنین در این جنایت بزرگ، بیش از ۹ هزار نفر مفقود، صدها هزار نفر آواره و قحطی جان ۲۵۱ نفر از جمله ۱۰۸ کودک غزه را گرفته است.