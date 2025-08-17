به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، قرار است از نخستین ساعات صبح امروز به وقت محلی یک اعتصاب فراگیر با مشارکت صهیونیستها، نهادها و اماکن خدماتی در اراضی اشغالی آغاز شود.
شرکت کنندگان در این اعتصاب خواهان توقف جنگ در نوار غزه و بازگرداندن ۵۰ اسیر صهیونیست هستند.
همچنین قرار است خانوادههای اسرای صهیونیست یک بیانیه صادر کرده و در قالب تجمعات و تظاهرات اعتراض آمیز از سمت شمال به سمت ایلات اشغالی حرکت کنند.
این اعتصاب سراسری ساعت هشت شب به وقت محلی به پایان میرسد. پیش بینی میشود صدها هزار صهیونیست در این اعتراضات شرکت کنند. دانشگاههای رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردهاند که به این اعتصاب میپیوندند.
