۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

۲۲ تبعه خارجی غیر مجاز در آرادان شناسایی و دستگیر شدند

آرادان- فرمانده انتظامی آرادان از اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز طی مرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا ۲۲ تبعه غیر مجاز شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم مهدی سمنگانی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی آرادان با بیان اینکه در پی گزارش مبنی بر حضور اتباع غیر مجاز موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: در این راستا اقدامات فنی به کار گیری شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون ۲۲ تبعه خارجی غیر مجاز در آرادان شناسایی شدند، افزود: این افراد در حاشیه شهرستان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی آرادان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها برقراری امنیت پایدار در شهرستان است، ابراز داشت: اتباع غیر مجاز خارجی به اردوگاه منتقل و سپس از کشور طرد خواهند شد.

سمنگانی در ادامه تصریح کرد: این طرح‌ها با نیت ایجاد آرامش و آسایش و امنیت برای شهروندان در آرادان مستمر ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا برای تحقق اهداف فوق از به کار گیری اتباع خارجی خودداری و با پلیس در این رابطه همکاری کنند.

کد خبر 6562605

