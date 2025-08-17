  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری از ۲۸ مرداد آغاز می‌شود

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی روز ۳ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می شود. ثبت نام این آزمون از ۲۸ مرداد آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی اعلام شده روز ۳ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می شود.

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریورماه انجام می گیرد. شرایط، ضوابط و مدارک مربوط به آزمون متعاقبا" اعلام می شود.

کلیه داوطلبانی که دارای دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و یا دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و هوشبری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل در رشته های فوق از دانشگاه محل تحصیل خود دارند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.

تذکر ۱: مدارک تحصیلی داوطلبان خارج از کشور باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

تذکر ۲: داوطلبان صرفنظر از دانشگاه محل فراغت ازتحصیل یا دانشگاه محل خدمت، می توانند هر یک از حوزه های ذکر شده در آزمون را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب کنند.

آزمون در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران، مراغه، خلخال، سراب، جهرم، گراش، لارستان، یزد، دزفول، آبادان، گناباد، اسفراین، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، نیشابور، رفسنجان، سیرجان، ایرانشهر، جیرفت، چابهار، کاشان، البرز، بابل، فسا و شاهرود برگزار می شود.

