به گزارش خبرنگار مهر، آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران، مراغه، خلخال، جهرم، گراش، لرستان، یزد، دزفول، آبادان، گناباد، تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، نیشابور، رفسنجان، سیرجان، ایرانشهر، جیرفت، چابهار، کاشان، البرز، بابل، فسا و شاهرود در ۹ بهمن ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

داوطلبان می‌توانند ازطریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir از امروز یکشنبه ۲۳ آذر تا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با ارسال مدارک (که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده اند) و تکمیل فرم ثبت نام، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. (شرایط، ضوابط و مدارک مربوط به آزمون متعاقباً" اعلام می‌شود.)

کلیه داوطلبانی که دارای دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و یا دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و هوشبری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل در رشته‌های فوق از دانشگاه محل تحصیل خود دارند، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

تذکر ۱: مدارک تحصیلی داوطلبان خارج از کشور باید به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

تذکر ۲: داوطلبان صرفنظر از دانشگاه محل فراغت از تحصیل یا دانشگاه محل خدمت، می‌توانند هر یک از حوزه‌های ذکر شده فوق را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب کنند.

تذکر ۳: بعد از انتخاب محل آزمون و انتخاب رشته امکان تغییر آن در زمان آزمون وجود ندارد.

تذکر ۴: داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری ۱۶ رقمی آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نام شأن برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.

شرایط عمومی لازم برای ثبت نام در آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند:

الف) برخورداری از سلامت وتوانایی جسمی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ب) واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون‌های مختلف کشور.

ج) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی.

د) پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه) عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه‌های محارب و ملحد و هواداری از آنها.

و) نداشتن سو پیشینه کیفری.

ز) عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

شرایط اختصاصی لازم برای ثبت نام در آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری

الف) داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی پرستاری، هوشبری و اتاق عمل الزامی است.

ب) نداشتن مشکلات جسمی و روانی که مانع از انجام وظایف حرفه ای می‌شود: ۱- دوربینی اصلاح نشده ۲- نارسایی تنفسی متوسط و شدید ۳- قطع یا فقدان اندام فوقانی و تحتانی ۴- اختلال دو قطبی ۵- افسردگی شدید ۶- مصرف داروهای محرک یا مخدر سیستم عصبی مرکزی ۷- اعتیاد به موادمخدر ۸- VF یا VT ناپایدار ۹- اختلال شنوایی.

ج) گواهی فراغت از تحصیل با امضای معاون آموزشی دانشگاه (داوطلب باید گواهی فراغت از تحصیل را تا قبل از ثبت نام در آزمون دریافت کرده باشد).

تذکر ۱: افرادی که بدلیل تعهد، دانشنامه فراغت از تحصیل را در اختیار ندارند، می‌توانند تصویر حکم کارگزینی که در آن مدرک تحصیلی قید شده یا گواهی نامه موقت پایان تحصیلات و یا پایان طرح خود را ارائه دهند.

تذکر ۲: ارائه گواهی معافیت یا پایان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) الزامی نیست.

تذکر ۳: ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی الزامی نیست.

تذکر ۴: برای شرکت در آزمون محدودیت سنی وجود ندارد.

جهت ثبت نام، داوطلب باید با مراجعه به سایت سنجش، نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (۵۹۲ هزار تومان) اقدام کرده و با دریافت کد پرداخت، مراحل ثبت نام را آغاز کند (مبلغ پرداختی قابل برگشت نیست.)

توجه ۱: استفاده از خدمات پیامکی ۱۴۰ هزار ریال (۱۴ هزار تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۵ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال (۵۷۸ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری اقدام کند. (مبلغ تعیین شده بر اساس ضوابط مرکز سنجش بوده و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.)

توجه ۲: بنا به تصویب نامه هیئت وزیران در صورتی که در تاریخ‌های ذکر شده در دفترچه، داوطلبان موفق به ثبت نام نشوند؛ با تأیید معاونت پرستاری وزارت بهداشت، تاریخ دیگری مشخص می‌شود که مشمول هزینه ثبت نام متاخرین شده و علاوه بر هزینه ثبت نام، باید مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۵۵۰ هزار تومان) نیز جهت تأخیر در ثبت نام پرداخت کنند.

تذکر ۶: پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک، بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب، برای وی کد رهگیری ۱۶ رقمی صادر می‌شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.

تذکر ۷: هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون دریافت نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین، داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک یا نقص در مدارک، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

تذکر ۸: در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطلاعات لازم، در هر مرحله از آزمون قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی شده و طبق مصوبات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، با داوطلب برخورد خواهد شد.

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری رأس ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ به صورت کاغذی یا الکترونیک برگزار می‌شود.

هر داوطلب می‌تواند با توجه به محل سکونت خود تنها یکی از مراکز موجود در جدول مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام را انتخاب کند. تذکر: بعد از انتخاب محل آزمون و انتخاب رشته امکان تغییر آن در زمان آزمون وجود ندارد.

کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری در روزهای سه شنبه ۷ بهمن تا چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت هستند.

در استخراج نتایج از روش تراز نمرات استفاده خواهد شد. برای هر سوال باید تنها یک گزینه که بهترین پاسخ ممکن در میان گزینه‌های ارائه شده است، انتخاب شود. به سوالات بدون پاسخ، نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد. به پاسخ نادرست نمره منفی تعلق نمی‌گیرد. تذکر مهم: برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی ضروری است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری

الف)اصل مدارک شامل موارد زیر باید اسکن و با فرمت jpg و حداکثر حجم kb۳۰۰ ذخیره و بارگذاری شود.

ب) مشخصات داوطلب باید در فرم ثبت نام به زبان فارسی درج شود.

۱. تصویر کارت ملی (پشت و رو)

۲. تصویر تمام صفحات شناسنامه

۳. تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۴. تصویر یک قطعه عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده

۵. تصویر اصل دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری پرستاری و کارشناسی، کارشناسی ارشد هوشبری و اتاق عمل و یا گواهی فراغت از تحصیل از دانشگاه محل تحصیل داوطلب.

۶. مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تأیید یکی از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم تحقیقات و فناوری رسیده باشد.