تغییرات جدید در کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی،معاونت پژوهشی و فناوری تغییرات جدیدی در دستورالعمل بررسی کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری اعلام کرد. بر اساس این تغییرات، دانشجویان دکتری برای تایید کفایت دستاوردهای پژوهشی خود باید مطابق با آیین‌نامه جدید عمل کنند.

بر این اساس، دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۴۰۲ موظف به کسب حداقل پنج امتیاز از مقالات طبق آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند و دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۲ به بعد باید حداقل دو مقاله چاپ کنند. همچنین تمامی مقالات پذیرش‌شده باید دارای کد DOI فعال باشند.

از دیگر نکات مهم، درج آدرس دوم برای دانشجو مطابق با مفاد دستورالعمل مصوب است، در حالی که اعضای تیم راهنمایی نباید آدرس دوم خود را در مقالات درج کنند. همچنین ارسال مقاله به مجلاتی که اعضای تیم راهنمایی در آن‌ها دارای مسئولیت (سردبیر، هیئت تحریریه و غیره) هستند، مجاز نیست.