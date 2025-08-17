به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستمی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه آئین برگزاری مرحله شهرستانی بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در اراک اظهار کرد: این رقابتها با حضور ۱۰۰ نفر از مهارتآموزان و دانشجویان مستعد، در ۱۳ مرکز آموزش فنی و حرفهای استان، به صورت همزمان برگزار شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی افزود: این مرحله از مسابقات در ۱۸ رشته مهارتی از جمله آجرچینی، آشپزی، جوشکاری، فناوری خودرو، طراحی گرافیک، کنترل صنعتی و رباتیک برگزار شده است.
وی افزود: این رشتهها همراستا با نیازهای روز بازار کار طراحی شدهاند و ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال دارند.
رستمی تصریح کرد: مسابقات ملی مهارت، بستری هدفمند برای شناسایی نخبگان مهارتی و ایجاد انگیزه در میان جوانان جویای کار است.
وی ادامه داد: منتخبان این مرحله با ورود به مرحله استانی، برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای کشوری آماده خواهند شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی تاکید کرد: با برگزاری مستمر و هدفمند این مسابقات، فرهنگ مهارتآموزی در میان نسل جوان تقویت میشود و زمینه برای حضور حرفهای آنان در بازار کار فراهم میشود.
گفتنی است مسابقات ملی مهارت با برنامهریزی دقیق و حمایت دستگاههای اجرایی، به عنوان یکی از مهمترین بسترهای شناسایی و پرورش استعدادهای مهارتی، هر ساله در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود.
