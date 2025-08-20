به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در نشست قرارگاه مهارت آموزی سپاه حضرت روح الله استان مرکزی با اشاره بر لزوم توجه به نیازهای بازار کار، اظهار کرد: توسعه مهارتهای فنی و حرفهای در جوانان نه تنها موجب افزایش قابلیتهای آنان در محیط کار میشود، بلکه به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال نیز کمک میکند.
وی افزود: در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی، ما به دنبال ارتقا مهارتهایی هستیم که به راهاندازی کسبوکارهای کوچک و خُرد کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت همکاری بین نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه مهارتآموزی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای موجود در استان به بهترین نحو استفاده کرد و با برگزاری دورههای آموزشی مشترک، توانمندیهای جوانان را در ایجاد و توسعه کسبوکارهای کوچک افزایش داد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به برنامههای جاری در این راستا، بیان کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی، دورههای تخصصی و پروژههای عملی از جمله برنامههایی است که در دستور کار قرارگاه مهارتآموزی ما قرار دارد.
وی تأکید کرد: این برنامهها باید به گونهای طراحی شوند که جوانان بتوانند به صورت عملی و در محیطهای واقعی، مهارتهای خود را به کار بگیرند.
سردار عمومهدی همچنین به اهمیت آموزشهای مبتنی بر فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز، تسلط به فناوریهای جدید امری ضروری است بنابراین، باید دورههایی در زمینه فناوری اطلاعات، برنامهنویسی و مهارتهای دیجیتال برگزار شود.
وی تأکید کرد: این مهارتها میتواند به جوانان کمک کند تا در بازار کار رقابتیتر عمل کنند و کسبوکارهای کوچک و نوپا را راهاندازی کنند.
وی به نقش رسانهها در انعکاس فعالیتهای مهارتآموزی اشاره کرد و گفت: رسانهها میتوانند با پوشش مناسب، اقدامات را به جامعه معرفی کنند و جوانان را به سمت این دورهها سوق دهند.
سردار عمومهدی افزود: اکنون نیازمند یک همافزایی در سطح جامعه هستیم تا بتوان به بهترین نحو ممکن این اهداف را محقق کرد.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی بر عزم جدی سپاه برای تحقق این برنامهها تأکید کرد و گفت: با تمام توان در راستای توانمندسازی جوانان استان گام خواهیم برداشت و امیدواریم با حمایت تمامی نهادها و مردم، به نتایج مطلوبی در تقویت کسبوکارهای کوچک و تحقق اقتصاد مقاومتی دست یابیم.
وی گفت: کسبوکارهای کوچک نقش مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوادهها دارند و ما آمادهایم که از این کسبوکارها حمایت کنیم.
