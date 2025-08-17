  1. حوزه و دانشگاه
مدیر اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی منصوب شد

رئیس جهاددانشگاهی با صدور حکمی مدیر اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی جهاددانشگاهی را منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی، زهرا نقی زاده رئیس جهاد دانشگاهی الزهرا (س) را با حفظ سمت به عنوان مدیر اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی این نهاد منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق، هم فکری با جهادگران متعهد و متخصص و پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همیاری دولت و نهادهای علمی و پژوهشی کشور تمام مساعی خویش را در جهت ارتقا فعالیت‌ها و اهداف اندیشکده بکار گیرید.»

«اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی» با توجه به اهمیت موضوع انسجام اجتماعی و با توجه به فقدان نهاد واسطی میان جامعه علمی و نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار در حوزه انسجام اجتماعی، در چارچوب اهداف جهاد دانشگاهی تأسیس شده است و به اندیشه‌ورزی مسئله‌محور با تاکید بر نیازهای موجود در حوزه تحکیم انسجام اجتماعی می‌پردازد.

زهرا سیفی

