  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

فراخوان دیوان عالی کشور پیرامون اخذ پیشنهادات کارشناسان قضایی

فراخوان دیوان عالی کشور پیرامون اخذ پیشنهادات کارشناسان قضایی

دیوان عالی کشور، با انتشار فراخوانی از قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان درخواست کرد تا در جهت ارتقای نظام قضایی نظرات خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عالی کشور، با انتشار فراخوانی از قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان درخواست کرد تا در جهت رفع دغدغه‌های رئیس دیوان عالی کشور پیرامون ارتقا و اثربخشی نظام قضائی و خدمت رسانی هر چه بهتر به مراجعین، نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را ارائه کنند.

دیوان عالی کشور اعلام کرد: با عنایت به اینکه تحول و تعالی محور اصلی برنامه‌های عملیاتی و مبنای فعالیت‌های این مجموعه عالی قضائی است و همچنین با توجه به تأکیدات ریاست دیوان عالی کشور بر انعکاس صادقانه نقدهای سازنده و پیشنهادات ارزنده از کلیه قضات، وکلا، حقوقدانان و کارشناسان دعوت به عمل می‌آید؛ به منظور ارتقای کارآمدی برنامه تحولی این مرجع عالی قضائی و خدمت رسانی هر چه بیشتر همیاری و همفکری کنند.

گفتنی است؛ صاحب نظران می‌توانند، طرح‌ها و نظرات کارشناسانه خود را به آدرس الکترونیکی https://divanealee.eadl.ir قسمت تماس با ما در پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور بارگذاری کنند.

کد خبر 6563663
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها