به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آف ایندیا، بر اساس گزارشی که توسط بنیاد ملی سیاست آمریکا (NFAP) منتشر شده است، بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های ایالات متحده در صورت ناتوانی در حفظ ثبت‌نام مهاجران و دانشجویان بین‌المللی، ممکن است مجبور به تعطیلی شوند.

این گزارش نشان می‌دهد که دانشجویان بین‌المللی، مهاجران و فرزندان مهاجران متولد آمریکا سهم قابل توجهی از جمعیت آموزش عالی را تشکیل می‌دهند. کاهش شدید تعداد آن‌ها می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۷ جمعیت دانشجویان کارشناسی را تقریباً پنج میلیون نفر و جمعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی را حداقل ۱.۱ میلیون نفر کاهش دهد.

کاهش ثبت‌نام و استرس مالی در موسسات آموزشی آمریکا

این مطالعه که توسط «مدلین زاوودنی»، استاد اقتصاد دانشگاه فلوریدای شمالی، نوشته شده است، نسبت به «پرتگاه جمعیتی قریب‌الوقوع» در ایالات متحده به دلیل کاهش نرخ موالید پس از سال ۲۰۰۷ هشدار می‌دهد. در نتیجه انتظار می‌رود تعداد دانشجویان متولد آمریکا که به طور سنتی در سن دانشگاه قرار دارند، از سال ۲۰۲۵ شروع به کاهش کند.

بر اساس این تحلیل، کل ثبت‌نام در موسسات آموزشی ایالات متحده در سال تحصیلی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ به اوج خود ریسد و از آن زمان تاکنون کاهش داشته است. سهم جوانانی که در دانشگاه ثبت‌نام کرده‌اند نیز در حال کاهش است. این استاد دانشگاه اظهار کرده است که از دست دادن تا یک‌سوم ثبت‌نام دانشجویان کارشناسی و تقریباً دوپنجم ثبت‌نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی فاجعه‌بار خواهد بود.

موسسات کوچک‌تر و منطقه‌ای با بیشترین خطر مواجه هستند

گزارش بنیاد ملی سیاست آمریکا نشان می‌دهد که دانشگاه‌های کوچک‌تر منطقه‌ای و کالج‌های خصوصی هنرهای آزاد؛ به‌ویژه آن‌هایی که در مناطق غیر شهری و روستایی قرار گرفته‌اند، بیشترین خطر تعطیلی را دارند. این موسسات احتمالاً برای جذب دانشجو با مشکل مواجه خواهند شد؛ زیرا متقاضیان بیشتر دانشگاه‌های برجسته‌تر و با منابع بهتر را هدف قرار می‌دهند.

تغییر سیاست‌ها و محدودیت‌های مهاجرتی، چالش‌ها را تشدید می‌کند

دولت ترامپ سیاست‌های مهاجرتی محدود کننده‌ای را اجرا کرده است که بر دانشجویان بین‌المللی تاثیر می‌گذارد. این شامل وادار کردن دانشگاه کلمبیا به کاهش «وابستگی» خود به دانشجویان بین‌المللی و دستور اخراج‌های دسته‌جمعی می‌شود.

در سال ۲۰۲۵ وزارت امور خارجه ایالات متحده به دانشجویان بین‌المللی دستور داد که به دلیل تخلفات جزئی کشور را ترک کنند؛ بدون ‌این‌که فرصتی برای پاسخگویی به آن‌ها بدهد. بعداً دعاوی حقوقی مانع از این اخراج‌ها شد. انجمن اساتید بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که به دلیل ممنوعیت‌های سفر، تعلیق مصاحبه‌های ویزا و محدودیت در پذیرش، ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی جدید در پاییز ۲۰۲۵ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

تاثیر بر اقتصاد منطقه و جمعیت دانشجویان

بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا همین حالا نیز با کسری بودجه مواجه هستند. واشنگتن تایمز گزارش داده که در سال ۲۰۲۳، کالج‌های دولتی شدیدترین کاهش درآمد سالانه شهریه را از سال ۱۹۸۰ تجربه کردند. برای مثال دانشگاه ویرجینیای غربی ۲۸ برنامه دانشگاهی را تعطیل کرده و ۱۴۳ جایگاه شغلی هیئت‌علمی را حذف کرده است.

مطالعه NFAP نشان می‌دهد که حدود یک‌چهارم دانشجویان کارشناسی و یک‌هفتم دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ایالات متحده، فرزندان مهاجران متولد آمریکا هستند.

فرصت‌های شغلی و مسیرهای آینده محدود شده‌اند

این گزارش بر اهمیت برنامه‌هایی مانند آموزش عملی اختیاری که به دانشجویان بین‌المللی اجازه می‌دهد پس از فارغ‌التحصیلی تجربه کاری کسب کنند، تاکید می‌کند. با این‌حال دولت ترامپ قصد دارد که برنامه کار اختیاری (OPT) را حذف و قوانین واجدین شرایط ویزای H-۱B (ویزایی که به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا کارگران خارجی با مهارت‌های خاص را استخدام کنند) را سخت‌تر کند. مقررات جدید همچنین دانشجویان بین‌المللی را ملزم می‌کند که برای ادامه تحصیل یا اقامت خود درخواست تمدید دهند و دیگر نمی‌توانند به سادگی و به مدت معین ویزای تحصیلی داشته باشند.

بر همین اساس؛ سیاست‌های محدودکننده دسترسی دانشجویان بین‌المللی می‌تواند به طور قابل توجهی بر ثبت‌نام در دانشگاه تأثیر بگذارد، فرصت‌های شغلی را در شهرهای دانشگاهی کاهش دهد و عرضه کارگران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایالات متحده را محدود کند.