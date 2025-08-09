به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرد که کالج‌ها و دانشگاه‌ها را مجبور می‌کند داده‌هایی را ارائه دهند تا ثابت کنند که نژاد را در پذیرش دانشجویان در نظر نمی‌گیرند. چرا که کاخ سفید بررسی دقیق خود را در مورد موسسات آموزش عالی که بودجه فدرال دریافت می‌کنند، تشدید کرده است.

علی‌رغم حکم دیوان عالی در سال ۲۰۲۳ مبنی بر لغو «تبعیض مثبت» به عنوان بخشی از حمله گسترده‌تر به ابتکارات مرتبط با «تنوع، شمول و برابری» در موسسات آمریکایی، دولت ترامپ دانشگاه‌ها را به استفاده از اظهارات شخصی و سایر واسطه‌ها برای در نظر گرفتن نژاد متهم می‌کند.

در یادداشت ریاست جمهوری آمده است که اگرچه دیوان عالی ایالات متحده به طور قطعی رای داده است که در نظر گرفتن نژاد در پذیرش آموزش عالی، حقوق مدنی دانشجویان را نقض می‌کند، اما فقدان داده‌های موجود، همراه با استفاده گسترده از «بیانیه‌های تنوع» و سایر نمادهای نژادی آشکار و پنهان، همچنان نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند در مورد این‌که آیا نژاد واقعا در عمل مد نظر قرار می‌گیرد یا خیر.

در این یادداشت ترامپ به لیندا مک‌ماهون وزیر آموزش آمریکا دستور داده که از موسسات آموزش عالی بخواهد «اطلاعات لازم برای تایید عدم تبعیض غیر قانونی در پذیرش دانشجویان» را ارائه کند. قرار است مک‌ماهون پایگاه داده آموزش عالی ایالات متحده را به طور کامل بازنگری کند، دامنه گزارش‌های پذیرش دانشجو (اطلاعاتی که دانشگاه‌های باید در مورد پذیرش‌ها ارائه دهند) را افزایش دهد و دقت بررسی‌ها را برای کمک به «شفافیت» بیشتر کند.

در سال ۲۰۲۳ دیوان عالی ایالات متحده که اکثریت آن را محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند، علیه استفاده از تبعیض مثبت در پذیرش دانشجویان رای داد و به طرز چشم‌گیری نحوه اطمینان از تنوع بدنه دانشجویی دانشگاه‌ها را تغییر داد. این قانون فقط استفاده محدودی از تبعیض مثبت را مجاز می‌دانست به این صورت که اگر متقاضیان اطلاعات مربوط به نژاد را در درخواست ثبت‌نام خود به اشتراک بگذارند، دانشگاه‌ها همچنان می‌توانند تاثیر نژاد بر زندگی دانشجویان را بررسی کنند.

فعالان محافظه‌کار از این حکم استقبال و استدلال کردند که سیاست‌های تبعیض مثبت علیه دانشجویان سفیدپوست تبعیض‌آمیز است. اما این طرح به شدت مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که استدلال می‌کنند سیاست‌های نژادپرستانه، فرصت‌های برابر بیشتری را برای دانشجویان گروه‌های حاشیه‌ای از جمله دانشجویان رنگین‌پوست و افراد کم‌درآمد که با توجه به تبعیض تاریخی در سیستم آموزش عالی دچار آسیب شده‌اند، ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد که توافق‌های اخیر که دولت آمریکا در مورد آن‌ها با دانشگاه‌های لیگ آیوی مثل براون و کلمبیا مذاکره کرده، برای همه دانشگاه‌ها تدوین شده است. این توافق شامل بازگرداندن بودجه تحقیقاتی فدرال این دانشگاه‌ها در ازای اتخاذ اقداماتی از جمله انتشار داده‌های پذیرش دانشجو توسط موسسات و الزام موسسات به اثبات این‌که استخدام و پذیرش در دانشگاه مبتنی بر شایستگی است و بر اساس ملاحظات تنوع و نژاد نبوده است.

این دانشگاه‌ها موافقت کرده‌اند که داده‌های مربوط به نژاد، معدل و نمرات آزمون‌های استاندارد متقاضیان، دانشجویان پذیرفته‌شده و دانشجویان ثبت‌نام شده را در اختیار دولت قرار دهند. این دانشگاه‌ها همچنین با حسابرسی توسط دولت و انتشار آمار پذیرش برای عموم موافقت کرده‌اند.