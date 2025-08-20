تهدید سلامت قلب کودکان با موبایل و تبلت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان در مجله انجمن قلب آمریکا گزارش دادند که هر ساعت اضافی استفاده از صفحه نمایش با افزایش عوامل خطر قلبی مانند فشار خون، کلسترول و سطح قند خون مرتبط است.

«دیوید هورنر»، محقق ارشد از دانشگاه کپنهاگ دانمارک، در یک بیانیه خبری گفت: «این تغییر در هر ساعت کوچک است، اما وقتی زمان استفاده از صفحه نمایش به سه، پنج یا حتی شش ساعت در روز افزایش می‌یابد، این تغییر قابل توجه است.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ۱۰۰۰ شرکت‌کننده در دو مطالعه دانمارکی در مورد سلامت دوران کودکی را جمع‌آوری کردند.

محققان گفتند که هر کودک بر اساس عواملی مانند اندازه دور کمر، فشار خون، کلسترول HDL خوب، تری گلیسیرید و قند خون، نمره خطر سلامت قلب دریافت کرد. والدین در مورد زمان استفاده از صفحه نمایش کودکان گزارش دادند.

نتایج نشان داد که به ازای هر ساعتی که یک کودک یا نوجوان به صفحه نمایش خیره می‌شد، ریسک بروز این عوامل خطر بیشتر می‌شود.

محققان افزودند که الگوهای خواب کودک در این خطر نقش دارد.

نتایج نشان می‌دهد که هم مدت زمان خواب کوتاه‌تر و هم دیر خوابیدن، رابطه بین زمان استفاده از صفحه نمایش و خطر سلامت قلب را تشدید می‌کند.

کودکان و نوجوانانی که خواب کمتری داشتند، خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی به طور قابل توجهی در آنها بالاتر بود.

هورنر گفت: «حدود ۱۲ درصد از ارتباط بین زمان استفاده از صفحه نمایش و خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی از مدت زمان خواب کوتاه‌تر ناشی می‌شود.»

وی افزود: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که خواب ناکافی نه تنها ممکن است تأثیر زمان استفاده از صفحه نمایش را افزایش دهد، بلکه می‌تواند یک مسیر کلیدی باشد که عادات استفاده از صفحه نمایش را به تغییرات متابولیکی اولیه مرتبط می‌کند.»

هورنر گفت: «ما همچنین ارزیابی کردیم که آیا زمان استفاده از صفحه نمایش با خطر قلبی عروقی پیش‌بینی شده در بزرگسالی مرتبط است یا خیر، و یک روند مثبت در کودکی و یک ارتباط قابل توجه در نوجوانی یافتیم. این نشان می‌دهد که تغییرات متابولیک مرتبط با صفحه نمایش ممکن است سیگنال‌های اولیه‌ای از خطر سلامت قلب در درازمدت را به همراه داشته باشد.»

هورنر گفت: «با این وجود، متخصصان اطفال باید در طول معاینات منظم، بحث در مورد عادات استفاده از صفحه نمایش کودکان را در نظر بگیرند.»

او در یک بیانیه خبری اضافه کرد که والدین نیز باید آماده باشند تا الگوی خوبی باشند.

وی گفت: «همه ما از صفحه نمایش استفاده می‌کنیم، بنابراین مهم است که کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان را به استفاده سالم از صفحه نمایش به روشی که با آنها رشد می‌کند، هدایت کنید. به عنوان والدین، می‌توانید الگوی استفاده سالم از صفحه نمایش باشید - چه زمانی آن را کنار بگذارید، چگونه از آن استفاده کنید، چگونه از چندوظیفگی اجتناب کنید. و با بزرگ‌تر شدن بچه‌ها، صریح‌تر باشید و توضیح دهید که چرا لازم است هنگام شام یا سایر اوقات با هم بودن، دستگاه‌های خود را کنار بگذارند.»

به گفته وی، «همچنین مهم است که به بچه‌ها یاد دهید چگونه بدون صفحه نمایش خود را سرگرم کنند و با ناراحتی ناشی از کسالت کنار بیایند.»

او گفت: «کسالت باعث نبوغ و خلاقیت می‌شود، بنابراین وقتی فرزندانتان از کسالت شکایت می‌کنند، نگران نشوید. تنهایی و ناراحتی در طول زندگی اتفاق می‌افتد، بنابراین اینها فرصت‌هایی برای حمایت و راهنمایی فرزندانتان به روش‌های سالم برای پاسخگویی هستند.»