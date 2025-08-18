هشدار وقوع وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شرق کشور؛ آماده باش نیروهای امدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، گفت: از روز دوشنبه تا جمعه (۲۷ تا ۳۱ مردادماه) وزش باد شدید همراه با گردوخاک و در برخی نقاط وقوع توفان شن در استان‌های جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوبی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: کاهش کیفیت هوا بر اثر افزایش غلظت آلاینده‌ها، سقوط اشیا از ارتفاع، شکستن نهال‌ها و درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و سبک، آسیب به تأسیسات حساس به گردوخاک و اختلال در ناوگان حمل‌ونقل از جمله مخاطرات احتمالی این شرایط جوی است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ضمن توصیه به مردم برای خودداری از سفرهای غیرضروری در زمان اوج طوفان خاطرنشان کرد: شهروندان از توقف در فضاهای باز و کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره یا درختان فرسوده پرهیز کنند، وسایل و اشیای سبک و قابل‌پرواز را در محیط زندگی و کار خود محکم کنند و افراد دچار مشکلات تنفسی حتماً از ماسک استفاده کنند.

محمدحسین کبادی در خاتمه بیان داشت: امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل عملیاتی قرار دارند و شهروندان در این مناطق در صورت بروز حادثه می‌توانند با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.