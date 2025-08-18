به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر با تاکید بر ضرورت آموزش سلامت و خود مراقبتی گفت: آشنایی مردم با علائم اولیه بیماری‌ها موجب تشخیص زودهنگام می‌شود که هم هزینه‌های درمان را کاهش می‌دهد و هم موفقیت درمان را افزایش می‌دهد.

وزیر بهداشت درباره آلودگی هوا نیز گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار مرگ در کشور به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد. تجربه موفق شهر شانگهای در چین با تغییر به خودروهای برقی نشان می‌دهد که توسعه انرژی‌های پاک می‌تواند تهدیدهای سلامت را کاهش دهد. ما نیز باید برنامه‌های ملی و عملیاتی در این زمینه تدوین کنیم.

ظفرقندی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در این زمینه تأکید کرد: برنامه‌های مشخص و قابل اجرا در استان‌ها طراحی شود تا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و حضور استانداران و اساتید دانشگاه، طرح‌های مرتبط با فشارخون، دیابت، قند و چربی خون به صورت عملیاتی دنبال شود.

وزیر بهداشت گفت: سلامت مردم تنها محدود به درمان نیست؛ آموزش و پیشگیری نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد.

باقر لاریجانی، دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر، نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت بیماری‌های غیر واگیر در کشور ارائه کرد و بر ضرورت توجه ویژه به این چالش سلامت ملی تأکید کرد.

نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر، امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، در ستاد وزارت بهداشت با حضور خسرو صادق نیت، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، سید جلیل حسینی، معاون آموزشی، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری، مهدی پیر صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، علیرضا بیگلری، دستیار ویژه وزیر و مدیر کل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، جعفر جندقی، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر، محمدرضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و تهران برگزار شد.