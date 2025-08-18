سارقان زورگیر موتورسوار در چنگ قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: پیرو مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری و اعلام سرقت کوله پشتی و انگشتر طلای ایشان توسط دو نفر سارق موتورسوار به روش زورگیری، دستگیری این سارقان در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

سرهنگ صادقی پور در ادامه افزود: مأموران پلیس به محل وقوع سرقت مراجعه کردند و با انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های ویژه موفق به کشف سرنخی از این مجرمان شدند و و پس از استقرار نیروها در محل‌های که احتمال وقوع جرم زیاد بود هر دو زورگیر را در حال پرسه زنی در پارک بعثت مشاهده کردند و سریعاً جهت دستگیری آن‌ها اقدام کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهمان با مشاهده مأموران سوار بر موتورسیکلت و از محل متواری شدند که طی یک تعقیب گریز و ایجاد طرح مهار موفق به متوقف کردن موتورسیکلت و دستگیری هر دو مجرم در کمتر از یک ساعت شدند. در بازرسی اولیه از متهمان دو قبضه سلاح سرد، یک دستگاه تلفن همراه سرقتی و اموال به سرقت رفته شاکی کشف شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرم ارتکابی و ۱۵ فقره مورد مشابه اعتراف کردند. در ادامه مأموران موفق به شناسایی ۷ نفر از شکات این سارقان شدند. متهمان به همراه پرونده تشکیل شده جهت انجام پیگیری‌های لازم تحویل مقامات قضائی شدند.

سرهنگ صادقی پور به شهروندان توصیه کرد: شهروندان اموال قیمتی خود را در معرض دید قرار ندهند زیرا افراد سود جو با سو استفاده از بی توجهی مردم و تحت نظر داشتن آن‌ها به راحتی این اموال را به سرقت می‌برند و در صورت وقوع هرگونه سرقت یا مشاهده موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس حاصل کنند.