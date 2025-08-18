  1. جامعه
سارقان زورگیر موتورسوار در چنگ قانون

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو نفر سارق زورگیر در کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: پیرو مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری و اعلام سرقت کوله پشتی و انگشتر طلای ایشان توسط دو نفر سارق موتورسوار به روش زورگیری، دستگیری این سارقان در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

سرهنگ صادقی پور در ادامه افزود: مأموران پلیس به محل وقوع سرقت مراجعه کردند و با انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های ویژه موفق به کشف سرنخی از این مجرمان شدند و و پس از استقرار نیروها در محل‌های که احتمال وقوع جرم زیاد بود هر دو زورگیر را در حال پرسه زنی در پارک بعثت مشاهده کردند و سریعاً جهت دستگیری آن‌ها اقدام کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهمان با مشاهده مأموران سوار بر موتورسیکلت و از محل متواری شدند که طی یک تعقیب گریز و ایجاد طرح مهار موفق به متوقف کردن موتورسیکلت و دستگیری هر دو مجرم در کمتر از یک ساعت شدند. در بازرسی اولیه از متهمان دو قبضه سلاح سرد، یک دستگاه تلفن همراه سرقتی و اموال به سرقت رفته شاکی کشف شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرم ارتکابی و ۱۵ فقره مورد مشابه اعتراف کردند. در ادامه مأموران موفق به شناسایی ۷ نفر از شکات این سارقان شدند. متهمان به همراه پرونده تشکیل شده جهت انجام پیگیری‌های لازم تحویل مقامات قضائی شدند.

سرهنگ صادقی پور به شهروندان توصیه کرد: شهروندان اموال قیمتی خود را در معرض دید قرار ندهند زیرا افراد سود جو با سو استفاده از بی توجهی مردم و تحت نظر داشتن آن‌ها به راحتی این اموال را به سرقت می‌برند و در صورت وقوع هرگونه سرقت یا مشاهده موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ پلیس تماس حاصل کنند.

