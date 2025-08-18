  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

کاهش چشمگیر تصادفات زائران اربعین حسینی در خوزستان



اهواز ـ وزیر راه و شهرسازی در تماس تلفنی با استاندار خوزستان، خدمات این استان به زائران اربعین حسینی را بی‌نظیر توصیف کرد و از کاهش چشمگیر تصادفات در مسیرهای مواصلاتی قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی عصر دوشنبه در تماس تلفنی با سید محمدرضا موالی‌زاده، اقدامات خوزستان در حوزه اسکان، پذیرایی و تسهیل تردد زائران اربعین را ستود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و نصب علائم راهنمایی، کاهش محسوس تصادفات نسبت به سال گذشته و تسهیل تردد از مرزهای شلمچه و چذابه را نشانه برنامه‌ریزی دقیق استان دانست.

استاندار خوزستان نیز در این گفتگو گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آتی برای ارتقای خدمات به زائران ارائه کرد.

