به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر رئیسجمهور به ایروان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات مستمر میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این مذاکرات، بهبود حملونقل و زیرساختهای ارتباطی میان دو کشور بود.
وی با اشاره به توافقات حوزه حملونقل جادهای افزود: توافق شده است ظرفیت پل نوردوز افزایش یابد و یک پل دوم نیز برای سهولت تردد کامیونداران ایرانی و ارمنی احداث شود. همچنین ساماندهی پایانههای مرزی دو کشور در دستور کار قرار گرفته تا فرآیند ترانزیت تسهیل شود.
صادق با تأکید بر مشکلات موجود در بخش عوارضی و ضررهایی که کامیونداران ایرانی متحمل میشوند، گفت: در این زمینه توافقات اولیه انجام شده و پیشبینی میشود طی دو ماه آینده این توافقات بهصورت قطعی نهایی و ابلاغ شود.
وی با اشاره به پیشرفتها در حوزه حملونقل ریلی بیان کرد: اتصال استراتژیک خلیج فارس به دریای سیاه از طریق مسیر ریلی ایران به جلفا و ادامه آن به نخجوان و ایروان، تأثیر بسزایی در ترانزیت میان ایران، ارمنستان, آذربایجان و کشورهای اروپایی خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص حملونقل هوایی عنوان کرد: تفاهمنامههای جدیدی در این بخش در حال امضا و اجرا است.
وی درباره همکاریهای بندری یادآور شد: با توجه به اینکه ارمنستان کشوری محصور در خشکی است، استفاده از سایتهای لجستیکی بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان میتواند روند ترانزیت به اروپا و شرق آسیا را تسهیل کند.
صادق در پایان با اشاره تا همکاریهای فنی و مهندسی گفت: پیمانکاران ایرانی در پروژههای ساختمانی و راهسازی ارمنستان فعالاند و این همکاریها در زمینه فناوری، مصالح و تکنولوژیهای نوین گسترش خواهد یافت.
وی بیان کرد: امیدوارم که این توافقات بهزودی اجرایی شده و روابط اقتصادی و حملونقلی میان دو کشور تقویت شود.
