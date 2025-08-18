بازخوانی گفتمان امام و رهبری ضرورت امروز جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام منصور امامی در نشست «زن، روایت و مقاومت» ضمن تبریک و تسلیت شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی، بازخوانی گفتمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب را از ضرورتهای دوران حاضر دانست.
وی با استناد به وعده الهی در قرآن کریم، به ویژه در سورههای احزاب، توبه، فتح و انفال، اظهار داشت: وظیفه امروز ما ایستادگی با ایمان و اتحاد در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
امامی جنگ کنونی را جنگ ارادهها و وجودی خواند و افزود: مقاومت رزمندگان اسلام ستودنی و پیروزی بر اساس وعده الهی از آن ایران خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: رژیم صهیونیستی با القای ترس و ناامیدی، ترور شخصیتها و طولانی کردن جنگ، تلاش دارد اراده مردم را تضعیف کند و وظیفه ما تبیین این راهبردها و موفقیتهای رزمندگان در فضای رسانهای است.
وی همچنین با اشاره به عملیات غرورآفرین «وعده صادق ۳» تصریح کرد: ایمان به خدا و تسلیم در برابر حق، خط سیر فکری امام راحل، رهبر انقلاب و تربیت شهیدانی چون سلیمانی و تهرانی مقدم است که باید توسط مبلغان، هیئتهای مذهبی و بانوان ادامه یابد.
حجتالاسلام امامی در پایان، بر نقش مساجد و حرکتهای مردمی در نشر گفتمان انقلاب، تبیین مظلومیت مردم غزه و رشادت رزمندگان اسلام در فضای مجازی تأکید کرد.
