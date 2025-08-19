به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی باقری دوشنبه شب در دیدار هیئت خبرنگار و هیئت رئیسه شورا با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی در بابل، با اشاره به عملکرد شورا در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: شورای هیئات مذهبی هیچ‌گاه در دفاع از دین و مذهب کوتاه نیامده و نخواهد آمد و کارنامه آن در اجرای منویات امامین انقلاب کاملاً روشن است.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی به‌عنوان سفیران دین و فرهنگ رسالتی خطیر بر عهده دارند، افزود: در موضوع حجاب و عفاف که واجب مسلم شرعی است، این هیئات از بطن جامعه برخاسته و خود پیشگام ترویج و دفاع از آن در جامعه‌اند.

این فعال فرهنگی استان و استاد دانشگاه با اشاره به سیره حضرت زینب (س) تصریح کرد: آن بانوی بزرگ در دوران اسارت، ضمن انجام جهاد تبیین، بر حفظ حرمت بانوان و رعایت پوشش اسلامی تأکید داشت و هرگز از این اصل مهم غفلت نکرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی شمال کشور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی جامعه، گفت: مسئولان باید در اظهارنظرهای خود درباره مسائل اعتقادی و دینی دقت کنند تا احساسات مردم جریحه‌دار نشود.

وی افزود: هیئات مذهبی همچون گذشته در برابر ناهنجاری‌ها و سخنان نسنجیده سکوت نخواهند کرد و در مسیر رساندن حقایق و معارف اسلامی، تلاشی مضاعف خواهند داشت.

باقری با تأکید بر هم‌افزایی هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی استان خاطرنشان کرد: علویان و محبان اهل‌بیت (ع) در مازندران با تلاش برای جهاد تبیین، نشر معارف عاشورا و آگاهی‌بخشی به جامعه، در کنار مدیران فرهنگی حضور فعال خواهند داشت و انتظار می‌رود مسئولان علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی، توجه ویژه‌ای نیز به حوزه‌های فرهنگی و دینی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش هیأت خبرنگار تأکید کرد: امروز این مجموعه به‌عنوان پایگاهی نوین در جهاد تبیین، مدالی افتخار برای هیئات مذهبی محسوب می‌شود که مفتخر به عنایت ویژه مقام معظم رهبری است و رسالت آن رساندن صدای حقیقت، عدالت‌خواهی و تمدن‌سازی جمهوری اسلامی ایران به جهان است.