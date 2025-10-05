دوره های بانوی مجاهد در آذربایجان غربی برگزار می شود

لیلا رجب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دورههای بانوی مجاهد در آذربایجان غربی، اظهار داشت: دوره بانوی مجاهد یکی از دورههای ارزشمند و فاخر است که اهداف معرفتی و آموزشی در جهت توانمندسازی بانوان کنشگر میدانی، طلاب و دانشجویان برگزار میشود. این دورهها در تمامی شهرهای جنوبی استان برگزار شده و در آینده در شهرستانهای تلفیقی شیعه و سنی نیز برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این دورهها با توجه و استقبال فراوان از سوی طلاب و دانشجویان روبهرو شده است، افزود: با تأکید مدیرکل تبلیغات اسلامی، این دورهها علیرغم هزینههایی که دارد، برگزار میشود تا روشهای درست و نوین تبلیغی برای بانوان تأثیرگذار ارائه گردد. هدف نهایی این دورهها، حضور فعال بانوان در میادین تبلیغی و کنشگری است.
رجب همچنین از راهاندازی شورای راهبری بانوان خبر داد و گفت: اعضای این شورا شامل مسئولان بانوان هیئتی، مسئول دختران نوجوان استان، مسئولین مبلغات، طرح بانوری، رسانهها و چندین بانوی فعال در حوزه جمعیتی و امر به معروف و نهی از منکر هستند. هیجدهمین جلسه این شورا برگزار شده است که نتیجه آن تدوین سند راهبری برای بانوان در استان است که پس از تأیید مرکز اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این جلسات، مسائل مهم مربوط به بانوان استان بررسی شده و راهکارهای لازم ارائه میشود. همچنین، شورای راهبری در شهرستانها نیز تشکیل شده است.
رجب تصریح کرد: پس از تبیین مسائل، استقبال بانوان در شهرستانها بسیار خوب بوده است، که نشاندهنده اثرگذاری حضور مسئولین در بین مردم است. این همدلی و همراهی بانوان، موجب شکوفایی استعدادهای نخبگان میشود.
وی به اهمیت شبکهسازی در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و گفت: امروز برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر، باید از فعالیتهای پراکنده و غیر هدفمند دوری کنیم و شبکهسازیهای دقیق و حسابشده را جهت اثرگذاری بر مخاطبین هدف و خنثیسازی توطئههای دشمنان راهاندازی کنیم.
مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: یکی از برنامههای سالهای اخیر این نهاد، تقویت جریانهای تبلیغی و تبیینی بانوان طلبه و فعال فرهنگی بوده است که الحمدلله، این برنامهها با موفقیت همراه بوده است.
وی گفت: دورههای فاخر و معرفتی و تشکیلاتی بانوی مجاهد برای توانمند کردن بانوان طلبه، دانشجو و بانوان تاثیرگذار در عرصه های جهاد تبیین است.
