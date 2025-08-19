به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز طرح آمادگی مدیریت پایتخت در شرایط غیرعادی که پیش از این در شورا تصویب شده بود، بررسی می‌شود، اظهار کرد: طرح الزام شهرداری به اعلام نرخ‌ها و تخفیفات در ارتباط با اماکن مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید لایحه‌ای برای مدیریت وضعیت پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) نیز ارائه دهد، گفت: در جلسه امروز این موضوع بررسی می‌شود. طرح بسیار خوبی اجرایی شده که باید مدیریت شود تا بتوان خدمات خوبی ارائه داد.

چمران افزود: اصلاح فرایند صدور پروانه نیز در دستور جلسه قرار گرفته است.

چمران در رابطه با بخشنامه شهرداری به شهرداران مناطق یادآور شد: مواردی که مغایرتی با قانون ندارد، ملغی نخواهند شد اما برای مابقی تصمیم گرفته می‌شود و در صورت مغایرت قانونی موظفیم تذکر دهیم تا لغو شود. اگر مشکلی داریم که داریم، باید مسائل با نظام مهندسی برطرف شود و امیدواریم با رئیس جدید این سازمان مشکلات را حل کنیم.

وی اضافه کرد: وزارت نیرو به شورای عالی معماری و شهرسازی طرحی ارائه داده که چون تهران آب ندارد، دو سال ساخت و ساز صورت نگیرد؛ مثل اینکه بگویند چون پوشک بچه نیست، شهروندان نباید صاحب فرزند شوند.

چمران افزود: حریم را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهند که بسازند و می‌گویند در تهران ساختمان نسازید. مگر ساخت و ساز در حریم به آب نیاز ندارد؟

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد آبیاری بوستان جنگلی سرخه‌حصار نیز گفت: شهردار تهران با وزیر نیرو جلسه‌ای داشت و کل مسائل این حوزه حل و فصل شد و امیدواریم نتیجه آن را زودتر ببینیم. بنا بر آنچه اعلام شده تمام پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکل نقاطی همچون چیتگر نیز پیش از این حل شده بود و بوستان سرخه‌حصار باقی مانده که مشکل آن باید به شکل دائمی حل شود تا درختان به دلیل کمبود آب دچار آسیب نشوند.

چمران در رابطه با ترافیک در معابر همزمان با قطعی برقی، یادآور شد: بنده دو بار در شورا به پلیس تذکر دادم. راه حل این است که از انرژی خورشیدی برای چراغ‌های قرمز در چهارراه‌ها استفاده شود. مشکلی که وجود دارد سرقت دستگاه‌های انرژی خورشیدی است. عده‌ای به مردم لطف دارند و علاوه بر کابل‌ها، پنل‌های خورشیدی را نیز به سرقت می‌برند. دوربین نظارتی هم مچ نمی‌گیرد و بعد از مدتی می‌توان از اطلاعات آن استفاده کرد.

رئیس شورای شهر تهران در مورد تحقق وعده‌های مدیریت شهری گفت: بنده وعده‌ای ندادم و وضعیت فعالیت مدیریت شهری و تحقق وعده‌ها را نیز بررسی کنید؛ البته بسیاری از وعده‌ها محقق شده اما برخی مسائل در فرایندی متوقف می‌شود؛ همچون پیش پرداخت واگن‌ها که در هر بخشی مشکلاتی دارد. دیوان محاسبات اعلام کرده که چرا پیش از این در مورد پرداخت پول به آنها نگفته‌ایم. نباید این موضوع را گرو نگه دارید و بگویید چرا در مورد پول چیزی نگفته‌اید؟ این مسائل در مسیر وجود دارد و برخی از این موارد پیش‌بینی نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد که واگن‌ها وارد کشور شود و در ادامه گفت: البته نمی‌توانم به دلیل مسائلی که در مسیر رخ می‌دهد، قولی بدهم.