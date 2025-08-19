هشدار بزرگان عشایر و اهل سنت عراق به بازگشت داعش در نشست سامرا

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز اربعین شهادت سرور آزادگان امام ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) نشستی فکری و فرهنگی با عنوان «نهضت حسینی؛ مکتب همیشه جاودان» (به زبان عربی: النهضة الحسینیة؛ مدرسة خالدة علی مر الزمان) در شهر سامراء برگزار شد.

نشست به همت سادات مواجد رضوی (از اهل سنت سامراء) با همکاری بنیاد بین‌المللی عاشوراء برپا شد.

در این جلسه جمعی از علمای سنی و شیعه، نمایندگان عتبات عالیات، سران عشایر سامراء، رئیس سازمان وقف سنی سامراء، نمایندگان الحشد الشعبی و جمعی از نخبگان شهرستان‌های استان صلاح الدین حضور داشتند.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، آقای «سید فؤاد الحداد الحسنی» شاعر اهل سامراء ضمن قرائت قصائدی درباره منزلت اهل بیت و امام حسین (علیهم السلام) و تشکر از بانیان نشست، از برخی شخصیت‌های حاضر دعوت کرد تا به ایراد مطالب خود در این مناسبت بپردازند.

اولین سخنران این مراسم شیخ «احسان ابراهیم علوی» رئیس سازمان وقف سنی سامراء بود که از برگزاری آن تجلیل کرد و گفت: نفس برپایی این نشست دارای پیامی معنوی است.

وی با اشاره به حضور شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناس از طوایف مختلف این شهر مقدس در نشست، از برگزار کنندگان آن قدردانی نمود.

هشدار بزرگان عشایر و اهل سنت عراق به بازگشت داعش

در ادامه برنامه، شیخ «محمد الجابری» رئیس اتحادیه عشایر عراق به ایراد سخن پرداخت.

موضوع سخنرانی ایشان، فلسفه قیام امام حسین (علیه السلام) و ضرورت فرا گرفتن درس از این نهضت - از آغاز تا مسیر حرکت کاروان اسرا از کربلا به کوفه و شام - بود.

وی تأکید نمود: دشمنان سعی دارند آموزه‌های این نهضت را از بین برده و یا آن را مخدوش سازند؛ ولی پرتو تعالیم این نهضت در سراسر جهان نمایان گردیده است.

آقای الجابری به عنوان نمونه‌ای از این نور عالم‌گیر گفت: چند روز پیش در پارلمان کانادا درباره مظلومیت و عدالت خواهی امام حسین (علیه السلام) سخن به میان آمده است.

رئیس اتحادیه عشایر عراق به مسائل روز هم پرداخت و تاکید کرد: امروز عراق بیش از هر زمان نیاز به وحدت دارد؛ زیرا کشور ما مورد هدف دشمنان قرار گرفته تا ایمان و اعتقاد ما را از بین ببرند.

وی هشدار داد: یهودیان با طرح‌های توطئه‌گرایانه خود در پی این هستند که بار دیگر داعش و گروه‌های تکفیری را علیه ما مسلمانان تحریک کنند.

آقای الجابری تصریح کرد: علمای اهل سنت شهر فلوجه چند روز پیش به دولت و ملت هشدار دادند که داعش در صدد حمله به استان‌های عراق می‌باشد.

این نخبه عراقی جنایات داعش در موصل در سال‌های گذشته را یادآور شد و گفت: آنان مراکز دینی و تمدنی شهر موصل را ویران کردند و جنایات بی شماری را مرتکب شدند. «عواد قاسم رسن» از اساتید دانشگاه المستنصریة بغداد دیگر سخنران این نشست بود.

وی پیرامون رسالت نهضت عاشوراء و پیام‌های امام حسین (ع) در مورد احیا دین جد بزرگوار خود حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) و تحقق امر به معروف و مبارزه با منکر و اصلاح انحرافات ایجادشده در دین ایراد سخن کرد.

در ادامه این نشست فکری و فرهنگی شیخ «محمود ابو عجمة» مدیر اداره مبارزه با تروریسم فکری در استان صلاح الدین و حاج «علی الحیدری» از بزرگان شهر دجیل و مُشرِف مواکب حسینی در این شهر درباره نهضت جاویدان حسینی سخنرانی نمودند.در پایان نشست، حاضران از برکت سفره امام حسین (ع) به صرف نهار بهره‌مند شدند.

شایان ذکر است که در اربعین سال ۱۴۴۵ ق. (۱۴۰۲ ش.) به همت بنیاد بین‌المللی عاشوراء و مساعدت سادات رضوی اهل سنت، برای اولین بار در سامراء مراسم بزرگداشت اربعین با حضور عشایر سُنی این منطقه برگزار شد و مراسم امسال، دومین نمونه از چنین مراسمی بوده است.